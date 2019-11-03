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Как Минфин загоняет в гроб украинскую экономику

Виктор Скаршевский

экономист

3 ноября 2019, 07:22

Резкая девальвация гривны становится неизбежной.

Минфин
Минфин / УНИАН

После аукциона по продаже ОВГЗ, проведенного Минфином 24 сентября, портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился почти на 9 млрд грн и по состоянию на 27 сентября составил 97,8 млрд грн ($4,06 млрд – абсолютный рекорд за всю историю независимости Украины).

С тех пор, на протяжении октября, портфель нерезидентов практически не изменился, увеличившись в гривне всего на 0,7% (см. график).

Другими словами, приток валюты от нерезидентов для покупки гривневых ОВГЗ в октябре резко уменьшился.

Читайте такжеВВП 40%: Гончарук поделился "рецептом" экономического прорываЧто сразу же сказалось на обменном курсе – доллар подорожал на 1 гривну:

- с 24,1 грн/$ на 27 сентября до 25,1 грн/$ - 29 октября.

В целом, с начала года, зависимость обменного курса от притока нерезидентской спекулятивной валюты практически функциональна – коэффициент корреляции составляет 95,1%.

Почему такая зависимость от спекулятивной нерезидентской валюты?

Да потому что по другим источникам валюты уже начались и продолжаются проблемы:

  • увеличивается дефицит торгового баланса (темпы роста импорта превышают темпы роста экспорта);
  • уменьшаются прямые иностранные инвестиции, которые и так находятся на мизерном уровне;
  • резко замедлились поступления от украинских гастарбайтеров, а от долгосрочных – даже уменьшились.

Таким образом, дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов.

Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.

Читайте такжеДоллар снова подорожает: аналитик дал прогноз на неделюКогда это случится, через месяц, полгода, год – вопрос времени.

Ведь маленькая открытая сырьевая и деиндустриализированная экономика, каковой, к сожалению, и является украинская, запрограммирована на регулярные кризисы, усугубляемые притоками/оттоками спекулятивного капитала.

гривна Минфин девальвация Виктор Скаршевский
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