Удастся ли Зеленскому запустить рынок земли

Рынок земли / Александр Суков, Деловая столица

Если говорить про запуск рынка земли, то тут надо все разделять – часть персонажей, вроде того же Алексея Гончаренко, которые еще год назад много и хорошо рассказывали о благе введения рынка земли, теперь бросаются землей в записанных Youtube-роликах.

Это сasus belli для части политических сил, то есть, такой повод заявить о себе, показать свою оппозиционность, учитывая то, что большинство украинцев немедленное введение рынка земли не поддерживает. С другой стороны, нельзя не согласиться с частью аргументов представителей Слуги народа о том, что де факто земля уже в частных руках, вопрос только в том, что это препятствует цивилизованному рынку земли.

Но если смотреть на суть вопроса – хорошо это или плохо – то в нынешних условиях запуск рынка земли без нормального земельного кадастра, без работающей системы правосудия, без нормальных правоохранительных органов, мы рискуем получить по сути земельный бандитизм, когда балансы по земельным вопросам будут подбиваться с помощью калькулятора Калашникова.

Читайте такжеРынок земли стартует. Почему это хорошоПоэтому на месте Зеленского, прежде чем открывать рынок земли, было бы не лишним навести порядок в этих сферах и тогда это дало бы Зеленскому карт-бланш на его открытие.

Без этого в Украине может детонировать мощнейший политический кризис. И для Украины, по опыту других стран, это может обернуться очередным катаклизмом, так как радикальные действия в земельных вопросах всегда оборачивались большими политическими потрясениями. Причем потрясение грозит как для команде Зеленского, которая серьезно может потерять в рейтинге из-за отсутствия коммуникации с обществом, так и вылиться в итоге в политический кризис, вплоть до досрочных выборов Рады. Причем дать ход этому кризису могут уже после новогодних праздников.

Но, несмотря на это, вероятность рассмотрения этих законов сегодня достаточно высокая и обеспечат ее за счет максимальной мобилизации фракции большинства.

Безусловно, спешка в открытии рынка земли прямо связана с внешними долгами Украины. Так как не будет этого пакета - зависнет вопрос сотрудничества с МВФ. И тогда возникнет вопрос о том, где взять 400 миллиардов на обслуживание и выплат долгов по процентам.

Потому настойчивость Зеленского тут тоже можно понять, так как он оказался фактически на растяжке. В противном случае, перед ним будет маячить перспектива дефолта, и тогда ему придется также усиливать налоговый пресс, что также повлечет за собой кризис.

Исходя из этого, было бы не лишним обозначить это самое наведение порядка, так как иначе мы можем профукать свой аграрный потенциал. Также, как это ранее случилось и с индустриальным потенциалом в начале 90-х.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда