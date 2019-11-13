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Свинья в гробу, блокирование трибуны и "похороны" коммунизма: Рада готовится открыть рынок земли - онлайн-трансляция

13 ноября 2019, 10:42

Сегодня парламент должен рассмотреть сразу 11 законопроектов о продаже земли.

Потураев - на трибуне Рады, вокруг - депутаты правящей партии / Страна

В среду, 13 ноября, Верховная Рада должна рассмотреть сразу 11 законопроектов о продаже земли. Утро в парламенте началось с противостояний – под стены Рады принесли мертвую свинью в гробу, а в самом сессионном зале заблокировали трибуну.

Против проектов закона о продаже земли выступили три фракции и одна депутатская группа.  

Тем временем, в сессионном зале нардеп от Слуги народа Никита Потураев занял трибуну, а другие депутаты правящей партии столпились возле нее.

"Мы сегодня закопаем вашу коммуняцкую идеологию окончательно!", - кричал он с трибуны парламента и стучал кулаком.

"Сегодня Украина окончательно похоронит коммунизм! Мы покончим с Лениным и людоедом Сталиным, которые отобрали у украинцев землю. Сегодня мы покончим с потомками Ягоды и Берии, с теми, кто устраивал голодомор. Землю людям, землю украинцам!", - эмоционировал Потураев. 

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Тем временем представители Всеукраинской аграрной рады принесли под стены парламента мертвую свинью в гробу и с венками. Активисты считают, что продажа земли иностранцам окончательно убьет в Украине животноводство. 

Под стены Рады принесли свинью в гробу
Под стены Рады принесли свинью в гробу / Фото: Всеукраинская аграрная Рада

"Символические "похороны" свиньи олицетворяют будущее животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения "дикого" рынка земли", - утверждают авторы перфоманса. 

Столична полиция усилила режим несения службы в центре Киева из-за акций протеста.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады, член депутатской фракции Слуга народа Николай Сольский примерно оценил экономический эффект от запуска рынка земли в Украине. По его мнению, счет идет на миллиарды долларов за первые пять лет.

Как сообщал Главред,  украинское правительство утвердило проект закона о рынке земли, который позволит продавать даже участки, отведенные под сельхоз деятельность. 

Первый заместитель министерства экономики по сельскому хозяйству Тарас Высоцкий объяснил, что государственные органы после открытия рынка земли будут проверять все компании и людей, которые захотят купить участок. По его словам, такие меры необходимы для предотвращения злоупотреблений.

19 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство планирует разрешить продажу украинской земли уже с 1 октября 2020 года

Верховная Рада гроб свинья рынок земли новости Украины Никита Потураев
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