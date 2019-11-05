Рынок земли в Украине: у Зеленского пообещали миллиарды долларов в бюджет

Николай Сольский уверен, что рынок земли сам "сделает эти миллиарды" / РБК-Украина

Глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады, член депутатской фракции Слуга народа Николай Сольский примерно оценил экономический эффект от запуска рынка земли в Украине.

По его мнению, счет идет на миллиарды долларов за первые пять лет.

"Думаю, за пять лет это реально миллиарды и миллиарды долларов. Если бы мы за пять лет возобновили несколько сот тысяч гектаров полива, мы бы получили вложения в инфраструктуру, это также большие инвестиции, это увеличит урожайность с гектара, даст возможность нам заниматься семеноводством, это также позволит заложить там некоторые новые культуры – иногда это десятки тысяч долларов на гектар. Даже миндаль можно выращивать, например", - рассказал Сольский в интервью РБК-Украина.

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В то же время точной цифры, сколько денег получит бюджет после запуска рынка земли в Украине, нет.

"Нужно понимать, что земельная реформа влияет на все отрасли экономики. Я действительно без эмоций верю в миллиарды долларов эффекта только от того, чтобы рынку дать нормальные инструменты. Рынок сам сделает эти миллиарды", – резюмировал Сольский.

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Напомним, украинское правительство утвердило проект закона о рынке земли, который позволит продавать даже участки, отведенные под сельхоз деятельность.

Первый заместитель министерства экономики по сельскому хозяйству Тарас Высоцкий объяснил, что государственные органы после открытия рынка земли будут проверять все компании и людей, которые захотят купить участок. По его словам, такие меры необходимы для предотвращения злоупотреблений.

19 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство планирует разрешить продажу украинской земли уже с 1 октября 2020 года.