Большинство украинцев пока не созрели к продаже земли - опрос

Две трети украинцев пока не готовы к отмене моратория на продажу земли / agroportal.ua

Украинское общество, похоже, еще не созрело к продаже земли. В частности, 77,6% украинцев готовы были бы принять участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье.

При этом 68,3% граждан Украины отдали бы свой голос за пролонгацию моратория на продажу земли.

"Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме)", - сказано в сообщении "Центра Разумкова", который провел опрос населения в первую неделю ноября – с 1 по 7 числа.

Добавим, что в опросе не принимали участие жители оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

По информации, каждый четвертый гражданин, который пришел бы на референдум (23,2%), проголосовал бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли.

Остальные опрошенные не определились с ответом.

Отметим, социологи обратили внимание на то, что мнение горожан и сельчан в этом вопросе практически не отличается.

Поддерживают продление моратория на продажу земли в Украине 60,9% городских жителей и 68,9% сельских жителей.

Читайте также"Отдача за ценный актив": Всемирный банк озвучил мнение по продаже земли в УкраинеНапомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября, заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать украинскую землю исключительно по результатам всеукраинского референдума.

При этом, по словам президента, рынок земли все-таки откроют.

"Право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины. Иностранцы получат право покупать украинскую землю только в случае, если на это даст согласие народ Украины на всеукраинском референдуме", - сказал Знеленский.