Продавать землю иностранцам: Зеленский сделал важное уточнение - видео

Зеленский сделал важное заявление о продаже земли иностранцам / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее устроил кадровую чехарду в Кабмине, в понедельник, 11 ноября, заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать украинскую землю исключительно по результатам всеукраинского референдума.

При этом, по словам президента, рынок земли все-таки откроют.

"Право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины. Иностранцы получат право покупать украинскую землю только в случае, если на это даст согласие народ Украины на всеукраинском референдуме", - сказал Знеленский.

Президент также назвал одним из наибольших обманов статью Конституции, которая говорит, что земля является объектом права собственности украинского народа.

"Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы, украинцы не являются полноценными собственниками своей земли. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Украинцы лишены этого права так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго. Потому что в остальных странах мира - в Польше, Беларуси, Германии, Франции, Италии, Канады, США, Японии, Израиле, Китае - рынок земли существует. Есть разные модели", - особо отметил президент.

Читайте такжеЗемля уйдет на долги: эксперт рассказал о последствиях земельной реформыНапомним, ранее управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, который ранее упрекнул украинские власти за спешку в вопросе земельной реформы, и его неправильно интерпретировали некоторые СМИ, уточнил позицию по земельной реформе.

"Мы (ЕБРР), очевидно, полностью поддерживаем реформирование рынка земли. Это историческая возможность", - написал он у себя в Facebook после встречи с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановим.

Также ранее Всемирный банк одобрительно высказался о намерении нынешней власти Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель.

"Всемирный банк решительно поддерживает планы украинского руководства по открытию рынка сельскохозяйственных земель. Земельная реформа необходима украинским фермерам для покупки и продажи сельскохозяйственных земель, доступа к кредитам, инвестирования и диверсификации, а также для владельцев земли, чтобы получить надлежащую отдачу за свой самый ценный актив", - сказано в заявлении организации, которое было обнародовано на официальном ресурсе 9 ноября.