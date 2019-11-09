"Отдача за ценный актив": Всемирный банк озвучил мнение по продаже земли в Украине

Во Всемирном банке приветствуют земельную реформу / Главред

Всемирный банк одобрительно высказался о намерении нынешней власти Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель.

"Всемирный банк решительно поддерживает планы украинского руководства по открытию рынка сельскохозяйственных земель.

Земельная реформа необходима украинским фермерам для покупки и продажи сельскохозяйственных земель, доступа к кредитам, инвестирования и диверсификации, а также для владельцев земли, чтобы получить надлежащую отдачу за свой самый ценный актив", - сказано в заявлении организации, которое было обнародовано на официальном ресурсе 9 ноября.

Читайте такжеВывезут вагонами: Зеленский высказался о продаже земли иностранцамСогласно тексту, Всемирный банк высказал мнение, что земельная реформа повысит экономический рост и уровень жизни населения, а также в полной мере раскоет сельскохозяйственный потенциал страны.

В организации уточнили, что реформа предполагает меры по ограничению концентрации земель, прекращению рейдерских атак и ставит целью оказание финансовой помощи мелким фермерам.

"Достаточно двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, которая способствует коррупции: время земельной реформы сейчас", - сказано в сообщении.

Напомним, в комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики уверены, что Украина заработает миллиарды после запуска рынка земли.

Как ранее сообщалось, украинское правительство утвердило проект закона о рынке земли, который позволит продавать даже участки, отведенные под сельхоз деятельность.

19 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство планирует разрешить продажу украинской земли уже с 1 октября 2020 года.