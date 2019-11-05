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У Гончарука рассказали, сколько будет стоить украинская земля

5 ноября 2019, 17:12

Алексей Мушак призвал украинцев не спешить продавать паи после запуска рынка земли.

Рынок земли
Рынок земли / inshe.tv

В комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики уверены, что Украина заработает миллиарды после запуска рынка земли. При этом советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак назвал примерную цену стоимости одного гектара.

По его словам, первоначальная стоимость одного гектара украинской земли будет около 2 000 долларов.

"Если бы внедрялась первая предложенная модель рынка земли, там, где есть все игроки, цена была бы порядка двух тысяч долларов за гектар по стране. В зависимости от области - к примеру, в Херсоне и на Волыни немного дешевле, а в Полтаве, Черкассах, Виннице - дороже, поскольку там лучше земля и больше конкуренция", - цитирует Мушака УНИАН.

При этом он указал, что по другой модели земельного рынка, которая предусматривает ограничения по количеству гектаров, стоимость гектара будет около 1900 долларов. Кроме того, он отметил, что в дальнейшем цена земли будет зависеть от кредитных ставок.

"Если кредитная ставка для Украины будет 5%, то вы среднюю аренду, которая будет 200 долларов, умножаете на 20 – и земля будет стоить четыре тысячи долларов. Почему в Европе такая высокая стоимость земли? Потому что у них денежный ресурс очень доступный, условно говоря, нулевая ставка", - объяснил чиновник.

Кроме того, он заявил, что стоимость гектара для разных физлиц, юрлиц и иностранцев будет зависеть от налогообложения доля каждой отдельной категории, но сильно отличаться не будет. Также Мушак призвал мелких аграриев выйти из тени, а собственников паев не спешить их продавать.

"Запуск рынка земли приведет к тому, что арендная плата увеличится, собственники смогут получать больше денег", – подчеркнул советник премьера.

Напомним, украинское правительство утвердило проект закона о рынке земли, который позволит продавать даже участки, отведенные под сельхоз деятельность. 

Первый заместитель министерства экономики по сельскому хозяйству Тарас Высоцкий объяснил, что государственные органы после открытия рынка земли будут проверять все компании и людей, которые захотят купить участок. По его словам, такие меры необходимы для предотвращения злоупотреблений.

19 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство планирует разрешить продажу украинской земли уже с 1 октября 2020 года

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