"Давайте возьмём паузу": в Европе попросили Украину не суетиться с земельной реформой

В Европе призвали Украину не спешить с земельной реформой / agroportal.ua

Директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, а также заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Жан-Жак Сулакру просят Украину провести земельную реформу не торопясь.

По словам Маттео, при проведении земельной реформы нельзя допускать ошибки, поскольку "они будут необратимы".

"Давайте возьмём паузу, подумаем и сделаем всё постепенно и правильно. И сбережём права малых фермеров", — отметил директор ЕБРР Маттео.

При этом представитель ЕИБ Сулакру тоже высказался в том ключе, что в земельном вопросе не нужно спешить. Он особо отметил, что для начала власти Украины должны "решить вопрос земель в государственной собственности, приватизируя её", передает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеЗемельная реформа: Гончарук назвал условия покупки земли иностранцамиНапомним, ранее Всемирный банк одобрительно высказался о намерении нынешней власти Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель.

"Всемирный банк решительно поддерживает планы украинского руководства по открытию рынка сельскохозяйственных земель. Земельная реформа необходима украинским фермерам для покупки и продажи сельскохозяйственных земель, доступа к кредитам, инвестирования и диверсификации, а также для владельцев земли, чтобы получить надлежащую отдачу за свой самый ценный актив", - сказано в заявлении организации, которое было обнародовано на официальном ресурсе 9 ноября.