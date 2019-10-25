Милованов предложил рекламировать земельную реформу с помощью Сердючки – нардеп

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки

Для популяризации земельной реформы в Украине можно привлечь артиста Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, заявил министр экономики Тимофей Милованов.

Как рассказал народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский, об этом Милованов заявил в ходе своего выступления в США.

"Забыл вам рассказать об идее привлечь Сердючку к популяризации земельной реформы. Эту идею Милованов озвучил инвесторам в Вашингтоне", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Нардеп также добавил, что в ответ на вопрос инвесторов, кто такая Сердючка, Милованов пояснил: "local lady Gaga" (местная Леди Гага).

Отметим, что в комментариях под своим сообщением Дубинский подчеркнул, что эта информация не является шуткой. "Это не шутка?", - спросил пользователь Виталий Гаврилин. "Нет", - ответил Дубинский.

Отметим, что пользователи бурно отреагировали на новость о Верке Сердючке:

"Давайте их местами поменяем, больше толку будет. Данилко вроде адекватный", "Чому не Іво Бобула?", "Милованов это диагноз", "У него надо срочно забрать загранпаспорт!!! Мало ли чего ещё скажет и где", - пишут в комментариях под сообщением Дубинского.

Также некоторые пользователи предложили назначить Данилко руководителем Укрзилизныци, вспоминая Серючку в образе проводницы.

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский назвал Милованова "дебилом" после того, как чиновник заявил о влиянии шуток актеров студии 95 квартал на инвестиционную привлекательность Украины.

В ответ Милованов признал, что действительно является "дебилом", однако попросил воспринимать его слова как шутку.