Зеленский устроил кадровую чехарду в Кабмине: кто в опале, кто на коне

Сменился представитель президента в правительстве.
Украинский лидер Владимир Зеленский поменял своего представителя в Кабинете министров.
Своей должности лишился глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус.
"Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента в Кабинете министров", – отмечается в указе президента №838.
Другим документа (под №839) президент назначил на эту должность Алексея Перевезенцева (вне штата).
Ранее бывший нардеп и главный радикал страны Олег Олег Ляшко напал на Геруса и порвал ему рубашку. Правоохранители заявили, что такие действия Ляшко могут расцениваться как угроза или насилие в отношении государственного деятеля.