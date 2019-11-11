Зеленский устроил кадровую чехарду в Кабмине: кто в опале, кто на коне

Зеленский отправил Геруса в отставку

Украинский лидер Владимир Зеленский поменял своего представителя в Кабинете министров.

Своей должности лишился глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус.

"Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента в Кабинете министров", – отмечается в указе президента №838.

Другим документа (под №839) президент назначил на эту должность Алексея Перевезенцева (вне штата).

Ранее бывший нардеп и главный радикал страны Олег Олег Ляшко напал на Геруса и порвал ему рубашку. Правоохранители заявили, что такие действия Ляшко могут расцениваться как угроза или насилие в отношении государственного деятеля.