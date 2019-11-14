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Кому конфетку Путина?

Андрей Головачев

политический эксперт

14 ноября 2019, 08:31

Бедность украинцев заложена в их традиционной крестьянской культуре.

Путин
Украинцы покупали бы конфеты и у Путина / Reuters

Ровно два года назад началась отчаянная акция Соболева-Семенченко "Не купуй Рошен!". По всему Киеву разъезжали агитаторы, призывающие отказываться от конфеток "Барыги", проводились митинги под воротами фабрик Рошен, кое где даже поджигали фирменную торговлю, но акция продержалась не полных два дня и бесславно закончилась. Общество не откликнулось на призыв, люди как покупали продукцию Рошен, так и продолжает ее покупать и по сей день.

Ситуация забавная: Петр Порошенко не пользуется никакой поддержкой, общество понимает, что Порошенко повязан коррупционными связями, что он лицемер и уклоняется от уплаты налогов, большинство людей его презирают, но... продолжает за обе щеки уплетать его шоколад, причем объем продаж нарастает из года в год вместе с ростом фирменных магазинов Рошен.

Читайте такжеУкраина попала в ловушку бедностиПочему так происходит? Почему неоднократные призывы в социальных сетях начать компанию игнорирования продукции Рошен и перестать отдавать деньги Порошенко не имели успеха? Хотя стоило украинцам отказаться от конфеток Рошен хотя бы на неделю и Порошенко за 3 дня продал бы свой бизнес, потому что банкротство было бы неизбежно.

А можно задать вопрос посложнее: а почему россияне покупают продукцию Рошен, произведенной на липецкой фабрике, принадлежащей Порошенко? Ведь Порошенко 24 часа в сутки поносит Россию и называет ее агрессором, а российская пропагандистская машина, в ответ, превратила Порошенко просто в натуральное дерьмо. Почему же, тогда?

А можно задать совсем уж провокационный вопрос: "А если бы Путин имел личную фабрику на Украине, то покупали бы украинцы кондитерскую продукцию Путина?". Ситуация просто невероятная, потому что Путин это - "царь", и он не может владеть презренными фабриками, но, если все же представить такую ситуацию, то ответ был бы однозначный : "Да, украинцы покупали ли бы путинскую продукцию!" Точно также как россияне покупают порошенковскую на 1,5 млрд грн в год.Точнее, покупали бы, но только при определенных условиях.

Что это за условия?

1. Соотношение "цены и качества" должно быть приемлемым и удовлетворять потребностям украинцев

2. Сам факт покупки не должен быть известен знакомым покупателя, т.е. покупка должна быть как бы обезличена, неизвестна во времени и пространстве. Такое имеет место, как правило, в больших городах, но не в деревнях или селах, где все друг друга знают и будут осуждать покупателя "продукции врага". Это известный феномен: девушка в селе старается вести себя прилично, потому что испортить репутацию нельзя - не выйдешь замуж. Но, уехав в город, та же девушка может вполне дать волю своим инстинктам - в городе ты как бы растворявшийся в массах и твое поведение никому не известно.

Читайте такжеПочему Украина обречена на бедностьВ таком оппортунистическом поведении человека проявляется его эгоистическая биологическая природа, в которой приоритет всегда отдается удовлетворению первичных потребностей, а не соблюдению гражданской позиции. Если человек стоит перед выбором: удовлетворить свои биологические потребности, но при этом нарушить моральные нормы, то человек не задумываясь идет на эти нарушения, но только, если обществу об этом не будет известно. А свое поведение человек всегда оправдает сам себе и найдет для своей совести необходимые "рациональные" аргументы.

Продукция Рошен вполне удовлетворяет потребностям и украинцев и россиян по соотношению "цены -качества" и поэтому она вполне успешно продается, невзирая на одиозные качества владельца этой продукции. У обывателя любовь к сладкому всегда берет верх над его гражданской позицией или патриотическими чувствами, если он уверен что его "непатриотическое поведение" никому не будет известно.

По этой же причине Сталин в строго узком кругу (3-4 человека) почти ежедневно смотрел голливудские комедии и от души смеялся. Никто не должен был знать, что Сталин обожает буржуазное искусство классового врага, которое он осуждал в своих трудах. А на публике он смотрел "Свинарку и пастух". Такова неизменная природа любого человека, даже вождей всех народов.

Украинцы в этом вопросе не уникальны. Нигде в мире попытки гражданских активистов убедить своих сограждан отказаться от той или иной продукции не имели успеха. В той же России неоднократно делались попытки бойкотировать Кока Колу или Макдоснальдс, после очередного каждого кризиса в отношениях с США. Но все было тщетно - продажи не падали ни на один рубль.

Читайте такжеПочему Украина самая беднаяВ Украине с началом АТО в Донбассе также проводились мощные компании чтобы убедить украинцев отказаться от покупки российских продуктов питания, особенно водку. Но они не имели успеха - российская продукция по-прежнему у стояла на полках торговых сетей и успешно продавалась. Властям пришлось полностью запретить ее ввоз. А сейчас, как выяснилось 80% всего импортного картофеля имеет российское происхождение. Поведение наших картофельных импортеров оказалось не патриотичным, а строго прагматичным: картофель завозят под видом белорусского.

Когда компания Кока Кола на рекламных материалах напечатала Крым как часть территории России, Мустафа Найем призвал к массовому бойкоту ее продукции в Украине, но никто даже бровью не повел.

Самый яркий пример оппортунистического поведения человека дает, пожалуй, нацистская Германия. Когда Гитлер пришел к власти, коричневорубашечники начали массовую компанию с призывами не покупать товары в еврейских магазинах. Все магазины были помечены буквой "J" и у входов стояли молодчики из штурмовых отрядов Рэма. Но немцы не отказались от еврейских магазинов и продолжали покупать их продукцию, невзирая даже на прямые угрозы. Для немцев искусство евреев торговать, низкие цены их товаров, гибкие схемы расчетов, широкий и редкий ассортимент, персональные отношения оказались значительно важнее чем призывы к "патриотическому поведению". Нацисты так и не смогли убедить своих сограждан отказаться от покупки еврейских товаров и поэтому от своего бессилия 9 ноября 1938 г. устроили "Хрустальную ночь" ,когда все еврейские магазины были попросту разгромлены. Вопрос был решен.

Украинцы будут продолжать покупать продукцию Рошен, сколько бы политические противники Порошенко не призывали к обратному. Но проблема заключается не в этом. Проблема заключается в том, что когда обществу становиться известно об оффшорных "шалостях" своего президента, оно не выходит немедленно на площадь с требованием его отставки, как это происходит в европейских странах. Вот в этом и заключается коренное отличие украинцев от европейцев. И до тех пор пока общество не будет выходить на площадь, никакие изменения избирательного законодательства ничего не улучшат в жизни украинцев. Они по-прежнему останутся самыми бедными в Европе. И не надо искать никаких других причин нашей бедности. Наша бедность заложена в нашей традиционной крестьянской культуре.

Петр Порошенко Рошен бедность Владимир Путин Андрей Головачев
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