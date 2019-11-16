Как Зеленский будет воевать за голоса в Раде

Зеленскому все чаще придется искать голоса в других фракциях / Reuters

По тому, как парламент голосует за законы, выглядит все так, что в Раде продолжится практика ситуативных голосований. Фактически Зеленский противопоставил себя украинскому политикуму, который находится в Верховной Раде - у него там конфликты в собственной фракцией, из-за чего ему не хватает голосов на резонансные голосования. Президент вынужден будет договариваться с теми, кто влияет на определенные группы в парламенте, так и внутри Слуги народа.

И еще один рычаг давления, который в Слуге народа попытаются использовать – протащить императивный мандат (ограничение в действиях депутата какими-либо условиями, при нарушении которых он может быть отозван), чтобы окончательно закрепостить своих же депутатов. Если это произойдет, то фракция почти всегда будет иметь большинство. Но там, где депутаты будут болеть, находиться в командировках, то тут будут добирать голоса за счет договоренностей с "владельцами" фракций.

Читайте такжеКто кого завербует: чем закончится встреча Путина и ЗеленскогоДругого выхода у президента нет. Как видно по голосованию за рынок земли, даже Юлия Тимошенко, которая часто голосовала в унисон, теперь в условной оппозиции. Как она сама заявила, Тимошенко в оппозиции к определенным инициативам, которые идут с президентской стороны - таких как земля, приватизация стратегических предприятий, но при этом она не совсем в оппозиции к президенту. Тимошенко чеканит каждое слово и что касается ее, то у Зеленского еще есть возможность сотрудничества, но на неких условиях, с которыми она согласится. И это тоже осложняет президенту задачу.

С Голосом примерно тоже самое. Прежде всего, следует понять, почему они отказались голосовать за инициативу Зеленского. Но ответ на этот вопрос кроется в самом Вакарчуке, который то согласился идти в президенты, то потом отказался. Соответственно, такая же у него и фракция – неуверенная и шатающаяся. При этом есть еще у них дополнительное предложение – назначить определенных людей, как, например, Виталия Шабунина на антикоррупционную должность. Но так как этот вопрос "хотелок" не решается, у Голоса есть претензии к властям. Но эти условия перенесены на второе чтение.

И искать голоса Зеленскому предстоит не единожды, особенно, если все же состоится пресловутая встреча в нормандском формате и не дай бог Зеленский согласится на что-то из списка требований Кремля. Ведь тогда ему придется имплементировать эти требования в украинское законодательство и все эти голосования будут крайне критичными. Как и с бюджетом, газовыми вопросами и вопросами языка, которые очень нервируют общество.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда