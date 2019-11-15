Кто кого завербует: чем закончится встреча Путина и Зеленского

Встреча Зеленского и Путина может закончиться непредсказуемыми результатами

Сейчас возникает много надежд на личную встречу циничного, опытного президента России Владимира Путина и молодого, жизнерадостного, но неопытного президента Украины Владимира Зеленского, которого плотно окружает "тройка" - Богдан, Ермак, Пристайко, и ни одного подлинного украинского дипломата.

Зеленский смело рвется в бой. Он жаждет исторической встречи с жестоким и коварным Путиным, чтобы подтвердить свою репутацию в Украине сильного и перспективного, а не случайного политика.

Переговоры Зеленского с Путиным в Астане (Казахстан) или Париже (Франция) "с глазу на глаз" для обоих будут очень тяжелым и опасными, ведь мы даже не знаем , что для них важнее всего - договор о газе между Россией и Украиной или мирные переговоры по Донбассу.

Читайте такжеПутин манипулирует Зеленским как мальчишкойИ то, и другое, крайне важно для обоих. Путин уже не успевает в 2019 году достроить скандальный газопровод "Северный поток-2" и проигрывает гонку с американцам за европейский рынок. А ослабление российско-украинского конфликта на Донбассе Путину нужно не для мира, а для управляемой подготовки передачи своей власти (проблема транзита), а также снижения давления международных санкций на свое окружение. И украинский президент Зеленский очень хорошо подходит для реализации этих острых, крайне болезненных целей Кремля.

Не будем еще забывать о судьбе сумбурного американского президента Трампа, будущее которого сильно зависит, как от поведения Путина, так и от драматической роли президента Зеленского в процессе импичмента.

Поэтому, эти переговоры Зеленского и Путина могут привести к непредсказуемым последствиям и результатам для обоих президентов. А нам, на самом деле, важно только одно, кто кого "завербует": Путин Зеленского или Зеленский "обманет" Путина. Ибо "дружба" между двумя президентами в условиях войны между двумя странами невозможна.