Обвал рейтинга Зеленского - итог некомпетентности и детских понтов

Владимир Зеленский / УНИАН

Хочешь больно падать? Спроси меня - "как, когда и почему?" Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% "сентябрьских" зафиксировано всего 52% "ноябрьских". Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже зимы.

Время - абсолютно неумолимо. Оно не испытывает жалости, сантиментов и не умеет терпеть. Сказал - сделал. Или "пошёл в бан!" Рано или поздно обязательно наступает тот самый период "оплаты по счетам", когда камни уже выросли до таких размеров, что их можно грузить на тележку презрения.

Да, в какой-нибудь успешной и стабильной стране типа Исландии вполне можно годами хихикать/стебаться/обещать смартфонизацию Читайте такжеВелосипед для Зеленского: что означает эстонский подарокпрямо завтра, считать себя hi-fi президентом или премьером, куражиться и издеваться над журналистами. Но Украина точно не относится к успешным странам. Украина - это одна сплошная проблема. Бесконечный конфликт всех со всеми. Умирающие надежды и утомительные дни, проведённые в ожидании обязательной эмиграции. Здесь требуется не хихиканье, но скрупулёзное решение конкретных управленческих задач. Избиратель хотел вернуть себе давно потерянное ощущение стабильности и перспективы. Ощущение надёжности и справедливости. Ощущение, что сегодня будет иначе, чем вчера. А вместо этого он видит тот же жизнерадостный карнавал некомпетентности, детских понтов, инфантильных хохм и умирающее государство-нищенку.

Причины падения? Слишком очевидны. Ничтожные кадровые решения. Странный "синдром Годунка". Неумение объяснять мотивы поступков. Мутные договорняки в отраслях. Издевательские публичные комментарии Коломойского. Нарастающая слабость госинститутов. Заигрывание со вчерашними псевдо-патриотическими идеями. Абсолютное отсутствие "экономической команды", инфантильный Кабмин и неумение зарабатывать.

Читайте такжеГлавная проблема всех президентов УкраиныМожно ли остановить начавшееся падение? Можно. Но нужно ли? И кто будет останавливать? И зачем? У ребят же пока все сладко. Тем более, что окружение по древней традиции умеет создавать отличные "тёплые ванны". И куда как интереснее перерезать ленточки под аплодисменты. Или создать масштабную коллекцию анонимных телеграмм-каналов с идиотским внутренним компроматом. И считать, что "все уже порешали".

Так, что же будет на самом деле? То же, что и всегда - истерическое крики "вы все врёте! Мы - гении". Ребята продолжат лежать на чистых простынях в ожидании громкого падения. Считая, что социология "заказная" и их по-прежнему обожают. Они ведь наши и потому неизменны в своих заблуждениях.