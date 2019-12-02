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Утопия и крах, или Почему программа Кабмина ведет к упадку страны

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

2 декабря 2019, 08:38

Те действия, которые уже совершены правительством и парламентом, к росту экономики не приведут. Все показатели указывают на то, что рост в принципе не планируется.

Кабмин
Кабмин / УП

У советского писателя Андрея Платонова есть роман "Котлован", в котором в отдельно взятом селе хотели построить коммунизм и стали строить котлован. Это напоминает мне то, что нынешний премьер Алексей Гончарук со своими людьми подали на рассмотрение Верховной Рады и утвердили в программе правительства на ближайшие пять лет.

Все предложенное в ней – это утопия. Прежде всего потому, что при нынешней ситуации планировать что-либо на ближайшие пять лет невозможно ничего. Потому что мы вошли в период, как утверждают ведущие мировые финансисты, когда приближается фаза большого цикла, как я ее называю – фаза стагнации и депрессии. И ее длительность будет продолжаться минимум 12 лет.

Но если весь мир не развивается, и в этой фазе даже 1-2% роста ВВП в год уже за счастье, то прогнозировать рост ВВП в 8% в Украине ежегодно – по меньшей мере, безответственно и вообще – безграмотно.

Потому что если задавать такую планку, то надо разъяснять, за счет чего возможен такой рост. Те действия, которые уже совершены правительством и парламентом, к нему не приведут.

Читайте также"Набор деклараций и фантазий": экс-министр предрек провал программы КабминаВо-первых, провальна идея обложить налогами малый бизнес и придумать для него во время войны норму о кассовых аппаратах. Это при условии того, что уже минимум миллион человек и так покидают страну из-за того, что здесь невозможно получить достойные зарплаты… 

По факту, условия для ведения бизнеса ухудшились, так за счет чего будет рост?! Это чистое безумие.

Второе – нет понимания того, как собираются решать вопрос с совокупным государственным долгом, который сегодня находится на уровне $83 млрд, а если к нему добавить еще банковский и корпоративный – то это будут все $120 млрд. И это при уровне ВВП в $130 млрд. 

Кроме того, никто не объясняет, какие внутренние источники роста при наличии внешнего торгового баланса, как и никто не говорит, как его собираются выравнивать и сделать профицит. Ведь если правительство хочет роста, то необходимо сделать хотя бы малейший профицит, чтобы за счет него хотя бы обслуживать существующий долг. Хотя все показатели указывают на то, что рост в принципе не планируется.

Тут для нас показателен пример Аргентины – $350 млрд госдолга, страна находится на грани дефолта и новое руководство страны вознамерилось выплачивать долг, хотя могло пойти по трем путям – либо объявлять дефолт, либо взять деньги у МВФ, либо же погашать долг, который в итоге и был выбран.

Схожая ситуация и в Украине - гасить долги нужно всегда. А внешние заимствования Украине никто не даст меньше, чем под 7% годовых. Поэтому перекредитоваться будет невозможно, потому что никто не даст столько денег. Страна в войне, инвестиций, тем более, с таким подходом "прикручивания гаек" ждать неоткуда и также вполне реален провал приватизации. Ну кто нам денег даст в таких условиях?

Стоит заметить, что в нашей ситуации даже дефолт не поможет. Это будет означать, что Украина должна будет перейти под внешнее управление МВФ и Мирового банка. Но никто не возьмется за реорганизацию долгов воюющей страны – еще не было такого прецедента, чтобы это произошло. Дефолт у нас приведет к катастрофическим последствиям, ведь его введение будет означать и прекращение выплат пенсий, заработных плат обычным гражданам и госчиновникам.

Единственный выход – надо прекратить заимствование. И первое, что необходимо – сделать секвестр бюджета, убрать дефицит бюджета на 2020 год, сделать его прибыльным и уже за счет него гасить долги. А для этого необходимо снять все ограничения с предпринимательской активности людей.

Читайте такжеХипстерская презентация, или Что не так с программой правительстваДалее - внутренние ОВГЗ, которые у нас размещаются под 13-15% годовых. В мире эти деньги ничего не стоят – у всех национальных банков в других странах давно существует нулевая или минусовая ставка, а у нас 13%. Единственная причина, по которой это происходит – руководство Нацбанка и Минфина не спасают страну, а получают колоссальную прибыль. И к ней приводят два процесса – продажа ОВГЗ под большие проценты и укрепление доллара. Иными словами, доллар конвертируют в гривну, а к тому времени, когда заканчивается срок гривневых ОВГЗ, доллар обесценивается, гривна укрепляется, и за счет этого они покупают еще больше валюты. В таком виде все это выглядит финансовой пирамидой и спекуляцией, не иначе. Министерство финансов должно перестать занимать эти деньги, тем более, под такие большие проценты. Ведь ситуация доведена до предела, а ее последствия мы уже наблюдаем в виде того, что врачам, учителям, шахтерам не выплачивают зарплаты. Критической точкой будет невыплата пенсий пенсионерам. Как только на это не будет денег в бюджете - это будет показателем краха всей финансовой системы страны. Ну а там недолго до девальвации и инфляции.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда

Кабмин экономика Олег Соскин
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