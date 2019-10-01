Новая программа Кабмина - фантазия "за все хорошее против всего плохого"

Премьер-минстр Алексей Гончарук и его самокат / кадр из видео

Синопсис — это такая заявка автора, которая дает представление о будущем сценарии, но сценарием не является. И в ходе написания все еще может поменяться десять раз. Новая власть оперирует именно такими намеками, синопсисами, а не реальными программами.

Программа — это у Илона Маска, который внятно рассказывает, каким образом он намерен достичь Марса. Объясняет, почему в качестве горючего он будет использовать сжиженный метан, зачем на корабле двигатели полного цикла, какие этапы должны пройти перед полетом на красную планету. Да, сроки и прочее у него плывут, но все этапы реализуются, потому что они продуманы заранее.

А у нашего правительства — некие импровизированные благие пожелания.

Я безумно рад, что наш Кабмин, мнящий себя долгожителем, намерен за пять лет создать миллион рабочих мест, что обеспечит рост ВВП опять-таки за пять туманных лет на 40%, для чего потребуется 50 миллиардов внешних инвестиций.

Читайте также"Не понимают, чем занимаются": экс-премьер распек Кабмин ГончарукаУ Маска его Старшип проходит бросковые испытания, с ним все наглядно: взлетел и приземлился, куда планировали. А за счет чего в Украину ломанутся иностранные инвестиции в столь сумасшедшем объеме, если сегодня с трудом заходит 2 миллиарда? С трудом, потому что и это не вполне инвестиции, а просто хитро посчитанные спекулятивные вложения в наши ОВГЗ!

Правительство что, намерено резко цивилизовать рынок капитала в Украине? А за счет чего? Ведь необходимо хеджирование рисков инвесторов, благоприятная налоговая среда, защита инвестиций. И самое главное — точки роста, темы, в которые можно вкладываться с перспективой возврата вложенного.

Но об этом у правительства — молчок. Или премьер-министр решил, что все инвесторы поведутся на его электросамокат?

Кстати, продажа земли такого объема инвестиций тоже не обеспечит. Так что у нас Марсом и не пахнет. В отличие от Маска...