"Покрывают прокуратура и СБУ": Гончарук замахнулся на борьбу с контрабандой

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры под координацией президента.

"Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убежден в том, что нынешние руководители прокуратуры и Службы безопасности Украины качественно отличаются, моральными качествами, прежде всего, от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого", - рассказал он в эфире ICTV.

Напомним, ранее на Закарпатье Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении, обвинив их в неспособности бороться с контрабандой.