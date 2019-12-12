Почему новая власть не отменит закон о языке

Максим Бужанский / facebook.com

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский, подал в Верховную Раду законопроект, которым намерен отменить так называемый закон об языке ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"), принятый в предыдущем созыве.

Начнем с того, что Бужанского стоит рассматривать как самостоятельного игрока – он мажоритарщик из Днепра, поэтому ничего удивительного нет, его инициатива была лишь вопросом времени.

Поскольку законопроект был подан для отмены действующего закона, возникает сложности и в отсутствии существования другого закона, который мог бы его заменить. Стоит напомнить, что закон пытаются отменить не впервые – например, в июне Оппоблок уже обращался с представлением об отмене закона в Конституционный суд.

Но в свое время народные депутаты перестраховались и приняли закон о языке четко по регламенту, чтобы его сложнее было оспорить в суде. И в данном случае действия Бужанского – не более чем хайп на законе, о котором все говорят, но я не уверен, что фракция станет голосовать за этот закон.

Он играет в свою игру для своего электората и не думаю, что тут речь идет о позиции партии. Бужанский давно критиковал этот закон, пропагандировал его в присущих ему просоветских настроениях.

Читайте такжеЗакон о языке: как шулеры во власти снова прикрыли нищету украинцевКстати, сам Бужанский внутри фракции находится в роли внутренней оппозиции. И внутри правящей партии вопрос языка сам по себе достаточно контраверсийный. Потому этот законопроект можно расценивать как некую игру вокруг Зеленского, ведь сейчас все снова начнут обсуждать язык, а не, например, тарифы.

Если посмотреть исследования общественного мнения, то сейчас вопрос языка у общества даже не находится в приоритетных, максимум – в первой двадцатке. Но при этом, если его правильно использовать, позволяет "сбивать" и "забалтывать" приоритетные. А поскольку негативные настроения у людей в Харькове, Днепре, Одессе по отношению к запрету русского языка есть, некоторые из них считают, что в таком случае нарушения их прав имеются. И потому я не исключаю, что эта история ничем не закончится, хотя хайп на этом точно будет пойман.

Кроме того, никто не захочет подбрасывать козырей Петру Порошенко, который однозначно начнет играть на возможной отмене закона, что поддержат Батькивщина, Голос, которые сейчас поддаются его влиянию.

Тарас Загородний, Политический и экономический эксперт, специально для Главреда