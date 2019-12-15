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Газпром окончательно загнали в угол

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

15 декабря 2019, 10:07

Отказ от украинского маршрута уже невозможен даже в теории

Северный поток
Северный поток / Фото: Twitter/nordstream2

В Вене завершился очередной раунд переговоров Газпрома и Нафтогаза по транзиту газа через территорию Украины. Украинская делегация оценивает их оптимистично, российская вообще никак. Что, скорее всего, говорит о вынужденных уступках именно Газпрома относительно недавних жестких заявлений с его стороны.

Переговоры будут продолжены, но уже можно предположить, что ранее названный срок в один год, на котором настаивала Москва, уже не будет обсуждаться - речь идет о 3-5-летнем контракте, и основным вопросом является вопрос объемов. Позиция Киева вполне очевидна - он требует гарантированных минимальных объемов прокачки, для Газпрома важно добиться "плавающего" или свободного графика транзита, чтобы по мере ввода в строй мощностей Турецкого и Северного потока-2 постепенно уменьшать объемы транзита через Украину.

Европа, скорее, склонна поддерживать украинский вариант с гарантированными объемами, так как это создает резервные мощности на альтернативных маршрутах, а это в свою очередь, увеличивает устойчивость всей системы поставок из России.

Читайте такжеСанкции США против СП-2 бесполезныГазпрому деваться особо некуда - сроки ввода в строй Турецкого потока и СП-2 уже никто не пытается прогнозировать, ясно, что в лучшем случае произойдет парадное открытие, а вводить в строй и выводить системы на штатный режим работы будут еще очень долго - от года и дальше. И главное - система СП-2 находится под Третьим энергопакетом, так что пока можно рассчитывать лишь на половинную мощность ее работы.

Без украинского транзита даже после выхода на проектные параметры уже не обойтись. Все предыдущие заявления Кремля провалены, отказаться от украинского маршрута уже невозможно даже в теории.

В долгосрочной перспективе это означает, что все расчеты по окупаемости новых систем можно смело выбрасывать - недозагрузка мощностей однозначно сдвигает сроки, а вообще-то говоря, ставит под сомнение возможность даже в отдаленном будущем окупить эти гиперстройки. Впрочем, нужные люди уже заработали на их строительстве, а убытки оплатят российские граждане - тем же повышением тарифов на газ. На экономику проектов кремлевским плевать, но вот престиж - да, он страдает. И это неприятно.

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Россия Газпром Нафтогаз Турецкий поток Северный поток-2 Украина Эль Мюрид
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