Киев и Москва предварительно договорились о транзите газа – Нафтогаз

Обсуждение транзитных вопросов продолжается.
Киев и Москва достигли предварительной договоренности о транзите российского газа через Украину с 2020 года.
Об этом объявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Вене, пишет РИА Новости. При этом он уточнил, что конкретики пока нет, обсуждение еще идет.
"Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет", — подчеркнул Витренко.
Ранее в Нафтогазе заявяли о провале переговоров по транзиту.
"Договорились продолжать договариваться", — сыронизировал Витренко после встречи российской и украинской делегаций в Париже 9 декабря.
Напомним:
- 18 ноября Газпром передал Нафтогазу ультиматум по транзиту. В частности, российская сторона предлагает продлить транзитный контракт или же заключить новый скором на год с учетом прогнозного спроса в ЕС.
- 25 ноября Нафтогаз послал Газпрому ответ по транзиту газа. Среди прочего НАК готов рассмотреть газовую альтернативу выплаты $3 млрд по решению арбитража.
- Еще в ноябре в РФ анонсировали новые переговоры по транзиту газа через Украину. Консультации проходят между Газпромом и Нафтогазом.