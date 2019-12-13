Киев и Москва предварительно договорились о транзите газа – Нафтогаз

Транзит газа: Первые договоренности есть – Нафтогаз / Фото: Reuters

Киев и Москва достигли предварительной договоренности о транзите российского газа через Украину с 2020 года.

Об этом объявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Вене, пишет РИА Новости. При этом он уточнил, что конкретики пока нет, обсуждение еще идет.

"Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет", — подчеркнул Витренко.

Ранее в Нафтогазе заявяли о провале переговоров по транзиту.

"Договорились продолжать договариваться", — сыронизировал Витренко после встречи российской и украинской делегаций в Париже 9 декабря.

Напомним: