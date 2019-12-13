"Дрова у нас": Захарова посмеялась над словами Зеленского о транзите газа

Владимир Зеленский / офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 декабря, высказался о транзите российского газа в Европу. По его мнению, контракт с Газпромом будет подписан.

"А у нас газопровод, вот", – пошутил Зеленский в эфире программы Право на владу.

При этом он отметил, что газовый вопрос поднимали в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже и на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть вопрос сейчас главное в терминах этого контракта", – заявил Зеленский.

Кроме того, он уверен, что транзитный контракт будет подписан.

"Я почему-то могу сказать уверенно, что мы подпишем договор о транзите", – подчеркнул глава украинского государства.

В свою очередь, спикер МИД Российской Федерации Мария Захарова съязвила Зеленскому.

"Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!" – написала дипломат в Facebook.

При этом один из пользователей соцсети указал Захаровой на неподходящую риторику в бедной стране.

"Мария, риторика газа подходит только сегодняшнему не талантливому правительству. Подумайте о том, что вы будете делать после этого… Страна живет очень бедно, и это при наличии газа. Соответственно без него вообще была бы печаль", – говорится в сообщении.

В то же время, спикер МИД РФ ответила, что "дрова тоже у нас".

Как ранее сообщал Главред, исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко назвал полезным обсуждение вопроса транзита газа напрямую с главой Кремля Владимиром Путиным в рамках нормандского формата 9 декабря в Париже.