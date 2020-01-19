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Путин торопится завершить переворот до 1 мая

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист

19 января 2020, 09:21

Без новой победной пыли в глаза Путину в Кремле не удержаться.

Путин
Путин торопится с изменениями в Конституцию / Reuters

"15 января, вероятно, войдет в учебники истории" - пишет немецкий Spiegel, и осторожно добавляет: "Это та дата, когда Путин начал свой уход с должности президента. Будет передача власти, исход которой общественности непонятен. Ее результат знает только Путин..."

Неправда: результат неизвестен даже Путину, потому что это – рискованная авантюра, и подлинное имя ей – государственный переворот. Впрочем, Путину не впервой. Он уже переворачивал страну в 1999-м, когда приходил в Кремль, в 2008-м, когда "рокировался" с Медведевым и в 2012-м, когда возвращался, подтеревшись Конституцией. Теперь он её перепишет. Уже и писателей позвал – с перьями да топорами.

Россияне, у вас смертельно опасная проблема, причем – давно. У вас карлик в Кремль врос всеми конечностями, и либо вы его в ближайшее же время отправите в Рай, куда парень давно стремится, либо он рассует вас по лагерям. Как пить дать – рассует. А как же: иноагенты кругом ненадежные, а шпионы так и шныряют по лубянским просторам. Тут сажать – не пересажать!

Читайте такжеПутин закладывает мину под РоссиюБлаго – уже и Указ подписан, согласно которому при госпредприятиях да стройках теперь можно колонии организовывать! Вот так одним росчерком пера наш гений создал миллионы рабочих мест. Были бы люди – а работенка теперь для них точно найдется на путинских стройках. Рожайте новых рабов, скрепыши, вождь обещал вас догнать и субсидировать. Всмотритесь в счастливые лица северокорейских товарищей – и вы увидите в них свое светлое будущее!

Конфигурация будущего для россиян сложилась до ужаса примитивная: либо вы, либо Путин.

Причем, если ничего не делать, то Путин побеждает автоматически, ибо он-то как раз – диктатор деятельный. Он весь мир готов вверх дном перевернуть, лишь бы остаться в Кремле навсегда. А, зная робкий характер пещерных деградантов, можно смело предсказать: никто никуда не выйдет. Это они друг с другом борзо разговаривают – вплоть до поножовщины, а как только за спиной начинает маячить призрак государства – тотчас лапки кверху, глаза – в пол, и на колени. Так что ползком припрутся и проголосуют на фейковом Референдуме, как уже голосовали за "Крымнаш". И встанут в очередь за пайкой, и в виде живого фарша на фронт запишутся, если карлик воевать позовет. А он позовет обязательно. Ему Киев пора брать на обед, чтобы на ужин Минском закусить.

Читайте такжеОперация "преемник Путина": что значит послание главы РФ и отставка МедведеваПутин торопится завершить переворот до 1 мая. Дел по горло. Фюрерская нетерпячка обусловлена грядущими событиями по стремительному падению путиномики в пропасть. Уже в обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал экономист Алексей Ведев на проходящем в Москве Гайдаровском форуме. Россияне уже привыкли к псевдо-экономике, когда все дорожает, но доллар, исполняющий роль психологического стабилизатора, топчется на месте. Эти благословенные времена центробанковских манипуляторов могут закончиться уже в 2020-м. К тому же, за ноябрь-декабрь 2019-го нерезиденты вложили в облигации федерального займа всего 18 млрд рублей - в 14 раз меньше, чем за предыдущие два месяца. Без притока иностранного капитала рубль не сможет сохранить прошлогодний тренд на укрепление, а ситуация такова, что спрос на российские ОФЗ уже насыщен, и прежнего интереса к российским бумагам у инвесторов нет. Надо снова удивлять смягчением политики ЦБ, но делать это становится все сложнее.

Путин торопится. Без новой победной пыли в глаза ему в Кремле не удержаться. Хотя – казалось бы! – весь партер ссытся кипятком от одного его появления на трибуне, а галерку - так просто в клочья рвет от счастья. Но каждый диктатор зверским нюхом чует: все может измениться в одно мгновение. Малейший промах, ничтожная ошибка, секундное промедление – и тебя уже терзают как Каддафи, и ставят к стенке, как Чаушеску, и затягивают галстук, как Саддаму. Вот и сверкает он глазами Дьявола, и стучит копытами, и поторапливает челядь: "Наденьте мне корону на лысину, да поскорее – дабы прикрыла срамную проплешину в законе, и воцарила бы навсегда!.."

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист

Конституция переворот Владимир Путин Александр Сотник
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