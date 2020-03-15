Во время эпидемии украинцы рассчитывать могут только на себя

коронавирус

Скажу вам одну страшную вещь, соотечественники. Страшнее любого коронавируса те гребаные идиоты, которые даже во время чумы хотят только одного - власти! Вернуться во власть или её удержать. Они изобразят для вас хоть танец с саблями, хоть гопак, хоть фрейлакс, хоть тарантеллу, хоть яблочко, лишь бы не отпихнули от кормушки.

Им насрать на страну, на вас, на детей, на стариков - абсолютно на все, кроме собственного тщеславия, корыстных интересов и возможности рулить. Рулить, чтобы грабить - больше там ничего нет в анамнезе. Пустота.

И будет здесь бушевать черная оспа, холера, чума, ВИЧ или коронавирус - им похер. Случится зомби апокалипсис - они возглавят живых мертвецов, и сами станут зомби. Они будут лгать, изворачиваться, обвинять друг друга во всех грехах и перекладывать ответственность на оппонента в любой ипостаси. Это их суть.

Они - это не абстрактные "они". Они - это то, что мы себе на голову выбирали все эти годы. То есть - это мы. Плоть от плоти.

Я послушал гостей Шустера и понял: рассчитывать можно на себя и на нескольких трезвых из команды власти. Остальные сами бы всех убили, лишь бы вернуть себе позиции. Убили бы и песионеров, и пионеров.

Сейчас, когда важно помочь возрастным людям пережить эпидемию, наладить работу здравоохранения в критических условиях, смягчить удар по экономике, нужно забыть об амбициях и всем вместе работать на результат. Но это в теории. А на практике... на практике будут мешать друг другу, пакостить, разобщать, врать, создавать волны паники, недоверия, провоцировать беспорядки...

Читайте такжеИз-за коронавируса Украина или преобразится, или исчезнетОдна мечта - править. Хоть городом мертвых, хоть безлюдной страной, хоть холерным бараком.

Одна надежда - на нищих порядочных врачей, на нескольких трезвых во власти да на самоорганизацию пассионарной части населения. Снова волонтеры, добровольцы и специалисты, как уже много раз было.

А потом придут политики и расскажут, как они всех победили. Каждый свою историю, в которой правды не найти и днем с огнем.

И это тоже уже было много раз.

Прорвемся. Все будет хорошо.