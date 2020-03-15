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Во время эпидемии украинцы рассчитывать могут только на себя

Ян Валетов

 украинский писатель-фантаст, журналист

15 марта 2020, 07:20

Большинству украинских политиков важно лишь править - хоть городом мертвых, хоть безлюдной страной, хоть холерным бараком.

коронавирус
коронавирус

Скажу вам одну страшную вещь, соотечественники. Страшнее любого коронавируса те гребаные идиоты, которые даже во время чумы хотят только одного - власти!  Вернуться во власть или её удержать. Они изобразят для вас хоть танец с саблями, хоть гопак, хоть фрейлакс, хоть тарантеллу, хоть яблочко, лишь бы не отпихнули от кормушки.

Им насрать на страну, на вас, на детей, на стариков - абсолютно на все, кроме собственного тщеславия, корыстных интересов и возможности рулить. Рулить, чтобы грабить - больше там ничего нет в анамнезе. Пустота.

И будет здесь бушевать черная оспа, холера, чума, ВИЧ или коронавирус - им похер. Случится зомби апокалипсис - они возглавят живых мертвецов, и сами станут зомби. Они будут лгать, изворачиваться, обвинять друг друга во всех грехах и перекладывать ответственность на оппонента в любой ипостаси. Это их суть.

Они - это не абстрактные "они". Они - это то, что мы себе на голову выбирали все эти годы. То есть - это мы. Плоть от плоти.

Я послушал гостей Шустера и понял: рассчитывать можно на себя и на нескольких трезвых из команды власти. Остальные сами бы всех убили, лишь бы вернуть себе позиции. Убили бы и песионеров, и пионеров.

Сейчас, когда важно помочь возрастным людям пережить эпидемию, наладить работу здравоохранения в критических условиях, смягчить удар по экономике, нужно забыть об амбициях и всем вместе работать на результат. Но это в теории. А на практике... на практике будут мешать друг другу, пакостить, разобщать, врать, создавать волны паники, недоверия, провоцировать беспорядки...

Читайте такжеИз-за коронавируса Украина или преобразится, или исчезнетОдна мечта - править. Хоть городом мертвых, хоть безлюдной страной, хоть холерным бараком.

Одна надежда - на нищих порядочных врачей, на нескольких трезвых во власти да на самоорганизацию пассионарной части населения. Снова волонтеры, добровольцы и специалисты, как уже много раз было.

А потом придут политики и расскажут, как они всех победили. Каждый свою историю, в которой правды не найти и днем с огнем.

И это тоже уже было много раз.

Прорвемся. Все будет хорошо.

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