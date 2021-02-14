Игра на повышение: почему в России заговорили о разрыве отношений с ЕС

В РФ заявили о готовности разорвать отношения с Евросоюзом / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова пойти на разрыв отношений с Евросоюзом в случае, если Брюссель будет вводить ограничительные меры, направленные на создание рисков для наиболее важных секторов российской экономики.

Разрыв отношений с Евросоюзом – это вполне реальный вариант и Россия может на него пойти, так как ей важно демонстрировать принципиальную позицию в определенных вопросах. Но серьезно этот шаг вряд ли рассматривают – скорее всего, это чисто политическое заявление и попытка поднять ставки в дискурсе вокруг Навального, который Россия воспринимает как вмешательство Запада в свои внутренние дела и его попытку раскачать ситуацию внутри страны. Кроме того, слова Лаврова также могут быть послевкусием визита Борреля, который был неудачным для обеих сторон.

Если это все же произойдет, то вероятно, может произойти взаимная высылка дипломатов и тогда РФ будет еще более изолированной от Европы, в первую очередь, в плане политических контактов. Соответственно, усложнятся переговоры на всех площадках, в том числе – и в вопросе конфликта на Донбассе. Ведь чем хуже политическая коммуникация, тем хуже будут идти переговоры и в рамках ТКГ в Минске, и в Нормандском формате.

Читайте также"Разрыв отношений России и ЕС": у Путина отреагировали на заявление ЛавроваГлавное, чего может коснуться разрыв – это торговли между РФ и ЕС и, собственно, именно поэтому я в него не слишком верю. Россия и Евросоюз достаточно тесно сотрудничают в энергетике, в том числе, по Северному потоку-2 и ряду других трубопроводов в Европу, в продовольствии (например, поставках зерна) и в промышленности. Для Евросоюза, в особенности, для Франции, Германии, где очень сильное промышленное и бизнес-лобби, много лет ориентированное на РФ, Россия – это большой рынок сбыта и импорта сырья. Потому не исключено, что заявление Лаврова также было ориентировано и на промышленников и бизнесменов, чтобы те оказывали давление на правительства стран в случае введения санкций.

Ведь фактически, отношения РФ и ЕС держатся как раз на торговле - по этой же причине еще в 2014 году санкции Европы были значительно мягче, чем те, что вводили Штаты. И по этой же причине Евросоюз не рассматривает Россию как военного противника. А так как влияние РФ на торговлю и экономику, что является краеугольным камнем сотрудничества, очень спорное, то самостоятельно на этот разрыв ЕС тоже не пойдет.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда