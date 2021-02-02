Навального "запаковали", теперь все счастливы

Алексей Навальный отправится в колонию/ Reuters

Симоновский райсуд заменил условный срок Алексея Навального на реальный.

Ожидать другого решения не было оснований. На то есть три базовые причины:

Первая. Навальный нарушил негласный договор, заключённый между ним и властью: не замахиваться на Путина, потому что непогрешимость ВВП - это основополагающий принцип, на котором держится вся властная конструкция в России. Путина вполне устраивал Навальный, критикующий бояр, потому что своей критикой помогал самодержцу держать ворующую челядь в узде. То есть Навальный подыгрывал схеме: царь справедливый, в бояре - душегубы и кровопийцы.

Но теперь, когда Навальный зарвался и перешел грань, замахнулся на самого, ему придется посидеть в колонии и поближе познакомится с тем народом, которому он так желает дать свободу. Для политика это может быть очень даже полезно, тем более Навальный просто напрашивался на колонию.

Читайте такжеНавальный может стать для Украины вторым ГорбачевымВторая. У Навального нет массовой поддержки. Путин может совершенно не волноваться -в России совершенно нет общественного запроса на перемены. Есть запрос на стабильность, есть боязнь перемен.

Третья. Запад активно включился в компанию поддержки Навального, требует его освобождения и грозится расширить санкции против российской власти. В этих условиях Путин уже просто был обязан посадить Навального, потому что в российской ментальности самый большой грех власти - это прогнуться под Запад. Уступку Западу Путину не простят, поэтому он не уступил.

Запад прекрасно знает эту черту российского общества и российской власти и сознательно толкал Путина к реальному сроку для Навального. Это даст возможность расколотому Западу усиливать давление на Россию и консолидироваться против нее.Читайте такжеДворец грязи, или В чем большая ошибка Навального с фильмом про Путина

Вообщем, Навального "запаковали", все теперь довольны: