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Почему Россия не спешит решать водную проблему в Крыму

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

19 февраля 2021, 06:54

Подача воды в Крым - очень энергоемкий и дорогой проект, который России самой не реализовать.

Крым вода
Украина собралась строить новую дамбу в Крым / УНИАН

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич сообщил о планах власти по строительству дамбы на юге Северо-Крымского канала, при помощи которой Украина сможет исключить подачу воды в аннексированный Россией Крым.

Во-первых, в Крыму уже есть две дамбы – одна стационарная, и еще одна – из мешков, которую построили еще в 2014 году. Главное объяснение строительства новой дамбы в обеспечении ирригации в Херсонской области, где от нехватки воды действительно страдают несколько районов.

Теоретически, ее придется строить в непосредственной близости с оккупированным Крымом в связи с тем, что временная дамба перекрыла доступ к воде для фермеров. Потому строить ее надо, но надо понимать и то, что крымские диверсанты спокойно пересекают Сиваш и взорвать ее в нужный момент им проблем не составит, после чего вода снова пойдет в Крым как ни в чем не бывало.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму нахально ответили на планы Киева оставить полуостров без водыЧто касается истерик в РФ насчет строительства, то они вполне понятны, так как Россия не может решить проблемы нехватки воды вот уже 7 лет. Сейчас это связано с тем, что чиновникам нужно отчитываться перед Путиным, потому что на решение проблемы были списаны уже миллиарды рублей, но так ничего и не сделали. Занимается этим вице-премьер Марат Хуснуллин, который на протяжении последнего года дает уже стандартное обещание о том, что проблем с водой в Крыму не будет (что, понятно, полная ложь).

Сейчас в РФ решили пойти по самому дорогостоящему пути – построить в поселке Николаевка под Симферополем 30-километровый опреснитель морской воды. В России, что они сами подтверждают, таких технологий нет. Потому тут возникает два вопроса:

  1. Как они будут завозить зарубежное оборудование на санкционную территорию, и кто согласится с этим помочь, ведь после скандала с Siemens, которые поставляли газовые турбины на полуостров, мало кто захочет попасть под американские санкции;
  2. Откуда они будут брать электроэнергию. Опреснение воды – очень энергоемкий процесс и тех мощностей, которые РФ построила в Севастополе и Симферополе, для этого не хватит. Соответственно, им снова придется строить новые мощности, а это вопрос полутора-двух лет.

Могут ли они построить опреснитель? Да, несмотря на огромное количество проблем и дорогую стоимость воды после опреснения. Но это потребует времени и больших вложений. А строить обычный водопровод с материковой России не получится, так как в Краснодарском крае, ближайшем к Крыму через Керченский пролив, у самих дефицит воды 40%. Иными словами, это тоже не вариант.

Потому, я убежден, что Россия ничего не делает только потому, что до сих пор рассчитывает на то, что ей удастся договориться с украинским правительством о возобновлении подачи воды из Днепра.

Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего, специально для Главреда

дамба Тарас Березовец новости Украины новости Крыма Антон Кориневич Северо-Крымский канал
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