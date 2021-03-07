Почему уход Путина не улучшит отношения России с Украиной

Алексей Навальный / Reuters

Произойдет ли дворцовый переворот в России? Я не уверен. В России сейчас идет подготовка транзита власти. Это – не конспирология, это действительно так. На фоне этого процесса между потенциальными преемниками начинается интенсивная подковерная борьба. К чему она приведет, никто не возьмется прогнозировать.

В России идет подготовка к смене власти, передаче власти. И сейчас разворачивается борьба между двумя-тремя кандидатурами. Речь идет о представителях силовых ведомств РФ. Противостояние между этими ведомствами объясняются тем, что у нас называют войной "башен Кремля".

Чем все это закончится, предсказать тяжело. Не верю, что в России может сложиться революционная ситуация. Однако допускаю, что там может быть реализован сценарий того или иного дворцового переворота. Теоретически, к власти может прийти Навальный, потому что Путин и Навальный – это аверс и реверс одной монеты.

Читайте такжеКак до властей Украины дошло, что с РФ нельзя договориться ни о чемВ нашей стране у многих есть иллюзия: весь негатив, связанный с аннексией Крыма и войной на Донбассе, персонифицирован в образе президента Путина, и потому существует идеологема, что после отставки или ухода Путина в мир иной все наладится. Ничего подобного. За годы правления Путина в России был сформирован "консолидированный Путин", а это десятки высокопоставленных людей – публичных и непубличных, и, естественно, преемник Путина в той или иной степени будет находиться под влиянием этой большой группы российского истеблишмента. Поэтому ожидать радикальных изменений в векторе Россия-Украина с приходом нового лидера РФ просто наивно.

В случае если Навальный каким-то чудом станет новым президентом России, я не верю, что он добровольно вернет Украине Крым. Это сказки. Вообще, на сегодняшний день такой сценарий маловероятен, кто бы ни стал президентом РФ в ближайшем будущем.