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Путин сыграл в русскую рулетку и проиграл

Андрей Зубов

российский историк

1 февраля 2021, 10:06

Такой протест, какой ныне поднимается по России, не запугать, не затушить. Это - революция.

Дворец Путина в Геленджике
Дворец Путина в Геленджике / Алексей Навальный

Представляю, что сейчас творится в Геленджикском дворце Путина - срочно вывозят роскошную мебель, разбирают паркет и декор стен до голого бетона, выносят унитазы и ёршики, сбивают двуглавого орла над воротами...

Фильм о том, каким скоро будет дворец, показал Mash и этот фильм сейчас активно распространяют государственные СМИ. Один бетон... Не жить Путину на склоне лет на этом когда-то лесистом заповедном холме, не любоваться закатами из чайного домика, не ходить по мосту над ущельем.

Не зря боялся произносить имя "этого блогера" г-н Путин. Алексей Навальный лишил его спокойной старости и тихих радостей аквадискотеки, и игры с друзьями в рулетку, настоящую, не русскую, и машинок, и игрушечных паровозиков. Всего лишил, ради чего великую страну Путин за двадцать лет своего правления превратил в вымирающий депрессивный регион мира, в заповедник коррупции, в страну изгоя.

Читайте такжеДворец грязи, или В чем большая ошибка Навального с фильмом про ПутинаО, как сейчас г-н Путин ненавидит "берлинского пациента". Но ведь демонтаж дворца - это только цветочки. Ягодки - на улицах 120 городов России от Кенигсберга до Петропавловска Камчатского. От любви до ненависти один шаг и он сделан народом России в том числе и благодаря Навальному, не столько его фильму, сколько его примеру мужества, чести, самопожертвования. По этому мужеству и чести исстрадались сердца миллионов жителей России, по настоящему герою, который идет на смерть ради высших ценностей жизни, ради других, не себя.

Подвиг Навального и дворец Путина за 100 миллиардов на двух чашах весов, и понятно - какая из них перевесит в российских сердцах.

Дружки - Ротенберги, Тимченки наперебой могут брать дворец на себя - смешно и бесполезно. Россия и так знает, что они с Путиным вместе, и что их деньги, как и деньги Путина - это деньги народа, беззастенчиво извлеченные из его карманов. У них и судьба одна - у "царя" и его гетайров.

Читайте такжеИстория с дворцом Путина превратилась в дегенеративный водевильНе знаю, успел ли сыграть г-н Путин в рулетку в зале игровых машин геленджикского дворца, но в русскую рулетку он сыграл. И - не повезло. Поэтому в Геленджикском дворце под золотым императорским орлом ему не жить, да и в России - не жить. Разве что в местах особых, отдаленных.

Знаю как историк, такой протест, какой ныне поднимается по России, не запугать, не затушить. Это - революция. Для выходящих на площадь - это революция достоинства, а для выносящих мебель из дворца - революция позора. И от этого позора уже не отмыться. И памятником ему навсегда останется бетонный остов дома в Геленджике, из которого уйдут люди, и где найдет свой приют нежить.

Владимир Путин Андрей Зубов протесты в России Дворец Путина в Геленджике
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