Невероятная жестокость: в РФ рассказали о зверском разгоне протестов

В России вспыхнули новые акции протеста / Instagram

В России в десятках городов в воскресенье, 31 января, прошли уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального.

По всей России, по данным ОВД-Инфо, уже более четырех тысяч задержанных протестующих.

Акции протеста прошли в условиях давления со стороны властей, их проведению во многих городах препятствуют сотрудники правоохранительных органов.

Десятки участников акций протеста были избиты при задержании. Сообщается и о применении электрошокеров в Петербурге и Москве.

По данным Союза журналистов России, были задержаны более 30 журналистов, освещавших акции протеста. Большинство из них отпустили.

/ ovdinfo

Активист из Санкт-Петербурга Иван Сорокин в эфире канала Украина 24 рассказал о новой волне протестов и небывалой жестокости силовиков.

"Никогда не было ни такого количества протестующих, ни количества силовых служб, ни жесткости. Например, впервые за мою жизнь применялись светошумовые гранаты и газ, я в Питере такого не видел никогда. Людей было больше, чем 23 января. Пока что единственный пример какого-то агрессивного действия, о котором я знаю, — это одного омоновца облили краской, это единственный на огромную акцию с участием десятков тысяч людей", - подчеркнул он.

Активист отметил, что люди мирно выкрикивали лозунги, гуляли. В то же время перекрывают улицы обычно цепи силовиков, за которыми стоит спецтехника.

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"Координация протестов ведется через Телеграм, у нас даже возникло такое сленговое словечко "нехтить" — это значит подсказывать людям, куда можно идти, если перекрыты те места, куда изначально направлялись. Есть ощущение перегруженности некоторых сетей в местах скопления людей, в остальном со связью проблем нет", — добавил Сорокин.

Новые протесты в России: