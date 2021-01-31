Невероятная жестокость: в РФ рассказали о зверском разгоне протестов

Силовики в РФ задержали уже более четырех тысяч протестующих.
В России в десятках городов в воскресенье, 31 января, прошли уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального.
По всей России, по данным ОВД-Инфо, уже более четырех тысяч задержанных протестующих.
Акции протеста прошли в условиях давления со стороны властей, их проведению во многих городах препятствуют сотрудники правоохранительных органов.
Десятки участников акций протеста были избиты при задержании. Сообщается и о применении электрошокеров в Петербурге и Москве.
По данным Союза журналистов России, были задержаны более 30 журналистов, освещавших акции протеста. Большинство из них отпустили.
Активист из Санкт-Петербурга Иван Сорокин в эфире канала Украина 24 рассказал о новой волне протестов и небывалой жестокости силовиков.
"Никогда не было ни такого количества протестующих, ни количества силовых служб, ни жесткости. Например, впервые за мою жизнь применялись светошумовые гранаты и газ, я в Питере такого не видел никогда. Людей было больше, чем 23 января. Пока что единственный пример какого-то агрессивного действия, о котором я знаю, — это одного омоновца облили краской, это единственный на огромную акцию с участием десятков тысяч людей", - подчеркнул он.
Активист отметил, что люди мирно выкрикивали лозунги, гуляли. В то же время перекрывают улицы обычно цепи силовиков, за которыми стоит спецтехника.
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"Координация протестов ведется через Телеграм, у нас даже возникло такое сленговое словечко "нехтить" — это значит подсказывать людям, куда можно идти, если перекрыты те места, куда изначально направлялись. Есть ощущение перегруженности некоторых сетей в местах скопления людей, в остальном со связью проблем нет", — добавил Сорокин.
Новые протесты в России:
- 31 января Полиция во время акций в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержала уже больше трех тысяч человек.
- Больше всего задержанных участников протестов в Москве. В лидерах по числу задержанных также Владивосток, Красноярск и Новосибирск.
- Полиция массово применяет силу к протестующим. Среди митингующих много пострадавших.
- Как известно протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.