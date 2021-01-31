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Невероятная жестокость: в РФ рассказали о зверском разгоне протестов

31 января 2021, 17:48
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Силовики в РФ задержали уже более четырех тысяч протестующих.

Протесты в России 31 января
В России вспыхнули новые акции протеста / Instagram

В России в десятках городов в воскресенье, 31 января, прошли уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального.

По всей России, по данным ОВД-Инфо, уже более четырех тысяч задержанных протестующих.

Акции протеста прошли в условиях давления со стороны властей, их проведению во многих городах препятствуют сотрудники правоохранительных органов.

Десятки участников акций протеста были избиты при задержании. Сообщается и о применении электрошокеров в Петербурге и Москве.

По данным Союза журналистов России, были задержаны более 30 журналистов, освещавших акции протеста. Большинство из них отпустили.

/ ovdinfo

Активист из Санкт-Петербурга Иван Сорокин в эфире канала Украина 24 рассказал о новой волне протестов и небывалой жестокости силовиков.

"Никогда не было ни такого количества протестующих, ни количества силовых служб, ни жесткости. Например, впервые за мою жизнь применялись светошумовые гранаты и газ, я в Питере такого не видел никогда. Людей было больше, чем 23 января. Пока что единственный пример какого-то агрессивного действия, о котором я знаю, — это одного омоновца облили краской, это единственный на огромную акцию с участием десятков тысяч людей", - подчеркнул он.

Активист отметил, что люди мирно выкрикивали лозунги, гуляли. В то же время перекрывают улицы обычно цепи силовиков, за которыми стоит спецтехника.

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"Координация протестов ведется через Телеграм, у нас даже возникло такое сленговое словечко "нехтить" — это значит подсказывать людям, куда можно идти, если перекрыты те места, куда изначально направлялись. Есть ощущение перегруженности некоторых сетей в местах скопления людей, в остальном со связью проблем нет", — добавил Сорокин.

Новые протесты в России:

  • 31 января Полиция во время акций в поддержку политика Алексея Навального по всей России задержала уже больше трех тысяч человек.
  • Больше всего задержанных участников протестов в Москве. В лидерах по числу задержанных также Владивосток, Красноярск и Новосибирск.
  • Полиция массово применяет силу к протестующим. Среди митингующих много пострадавших.
  • Как известно протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.
новости России Алексей Навальный протесты в России
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