Что ждет Донбасс в 2021 году

Донбасс повторит судьбу Приднестровья / @vysotskiy.ap

Судя по тому, как шел процесс урегулирования ситуации на Донбассе в 2020 году, Украина четко движется по сценарию, который был разработан Россией и ранее успешно реализован в Молдове. В конечном итоге Донбасс станет чем-то похожим на Приднестровье.

Какой путь предстоит пройти Украине

В свое время Дмитрий Козак предложил меморандум, согласно которому Молдова должна была стать "ассиметричной федерацией", в состав которой включалось бы и квазиобразование Приднестровская Молдавская Республика с правом блокировать внешнеполитические и внешнеэкономических решения центральной власти.

Однако в последний момент тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин отказался от подписания этого меморандума, объяснив свое решение тем, что этот документ предоставит односторонние преимущества ПМР.

После этого Россия приступила к реализации "плана Б" – долгосрочного плана, который состоял в том, чтобы использовать Приднестровье как фактор дестабилизации и ослабления Молдовы, дабы впоследствии с помощью своих политических, экономических и финансовых ресурсов привести к власти пророссийских политиков и пророссийские политические партии.

Читайте такжеПочему Украине необходима всеобщая мобилизацияВ конечном итоге так и получилось. Большинство в парламенте Молдовы – это Социалистическая партия Додона, который до недавнего времени был президентом страны и проводил пророссийскую политику. Несмотря на то, что на президентских выборах в Молдове в 2020 году победила Майя Санду – человек с проевропейскими взглядами, сейчас Додон предпринимает действия, которые вполне можно расценивать как провокации: то он за один день переподчиняет службу безопасности Молдовы от президента к парламенту, то заставляет принять поправки к закону о языке и т.д.

Как дальше будет развиваться ситуация в Молдове, пока не ясно. Там стоит ожидать внеочередных парламентских выборов, и чем они закончатся, пока не понятно.

Именно такой сценарий будет реализован и в Украине. Об этом, в частности, говорит стремительное возвращение "бывших", которые один за одним подключаются к властной обойме и начинают занимать руководящие должности. Речь идет не только о Татарове, но и о возвращении из небытия такой фигуры как Гриневецкий, который в 2005 году был не просто участником съезда сепаратистов Северодонецка, но и известным спикером. И теперь Гриневецкого Зеленский назначает главой областной государственной администрации в таком опасном регионе как Одещина. "Бывшие" возвращаются в правоохранительные органы, в суды...

Это дает серьезные основания для пессимистичных ожиданий.

Вместе с тем, предпосылок для эскалации вооруженного противостояния на востоке Украины нет. Во всяком случае, в 2021 году я не ожидаю резкого обострения конфликта.

Скорее всего, ситуация будет оставаться в таком же неопределенном виде, как в последние месяцы 2020-го – не будет ни войны, ни мира.

При этом на фоне такой нестабильной ситуации на Донбассе будут происходить все те изменения внутри Украины, о которых говорилось выше.

Лучший и худший сценарий

В лучшем случаена Донбассе все останется, как сейчас: когда никто ни на какие уступки идти не хочет, но в то же время никто и не отказывается от переговоров.

В принципе, это то же самое, что 30 лет продолжается в Молдове.

В худшем случае Украина объявит о выходе из минского процесса. Это приведет к разрушению антипутинской коалиции в Европе, после чего в краткие сроки будут отменены санкции, введенные против Российской Федерации, а также существенно снизится уровень поддержки Украины.

Это – наихудший сценарий развития событий для нашей страны.

Кто поможет Украине

Безусловно, было бы замечательно, если бы США в отношении Украины и Донбасса занимали более активную позицию. Но сейчас к власти в Штатах пришел президент-демократ, а именно во времена президентства Барака Обамы, представителя Демпартии, Соединенные Штаты демонстрировали отстраненность по украинскому вопросу или, как говорят дипломаты, "осторожность" в отношении Украины. Штаты не торопились помогать нам.

Потому я очень сдержанно отношусь к тому, что к власти в США придет очередной демократ – Джозеф Байден. Не стоит особо рассчитывать на то, что произойдут изменения к лучшему в позиции Соединенных Штатов.

Читайте такжеТурция намекает Украине на силовое решение проблемы ДонбассаТакже не стоит особенно полагаться и на Великобританию, ведь она, хоть и играет крайне важную роль в мире и в судьбе Украины, остается наиболее преданным союзником США. И если вдруг США вновь начнут придерживаться политики "осторожности" по отношению к России, то Великобритания, скорее всего, будет следовать примеру Вашингтона.

Что касается возможной помощи со стороны Великобритании Украине, то пока толком не понятно, о чем именно шла речь во время встречи Зеленского с руководством британской разведки. Ходили слухи о том, что в ходе той встречи британскими спецслужбами до ведома Зеленского была доведена информация о том, что некоторые сотрудники Офиса президента Украины работают на Российскую Федерацию. Если это так, и Зеленский не осуществит, как минимум, кадровых перестановок, то, естественно, ожидать какого-либо оживления отношений между Лондоном и Киевом не стоит.

Кроме того, вызывает обеспокоенность и будущая неопределенность, связанная с Германией – активным участником переговоров в нормандском формате. Пока не ясно, кто вместо Ангелы Меркель станет следующим канцлером Германии, и получится ли у нового канцлера придерживаться того же курса, который все эти годы проводила Меркель. Ведь на фоне финансово-экономического кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, в Германии серьезно увеличивают свое влияние бизнес-круги, которые несут большие потери из-за антироссийских санкций. Не последнюю роль тут сыграют те санкции, которые США ввели против немецких предприятий из-за строительства Северного потока-2. Естественно, немецкие предприниматели недовольны такими действиями Вашингтона, и на этой почве уже прослеживается противостояние между Германией и США.

При этом Франция будет подыгрывать Германии в противостояние Америке, ведь большинство французских политиков всегда были настроены по отношению к американцам весьма прохладно.

Такой дуэт Германии и Франции, противостоящий Соединенным Штатам, может отрицательно сказаться на дальнейшем процессе решения российско-украинских проблем.

Кроме того, и на Турцию Украине не стоит полностью полагаться. Да, после событий в 2020 году в Сирии и Нагорном Карабахе Турция – на подъеме. Ее роль не просто как регионального лидера, а как лидера мусульманского мира стремительно растет. Да, Турция всегда говорила, что не признает и не будет признавать аннексию Крыма. Однако на фоне такого подъема в Турции могут усилиться настроения, которые будут утверждать, что Крым – это не Россия, но и не Украина.

Потому к стремлению Турции помочь Украине в вопросе возвращения Крыма следует относиться весьма осторожно. Ведь, несмотря на все заявления Турции о непризнании Крыма российским, не раз фиксировались именно турецкие корабли, которые осуществляли те или иные операции в портах Крыма, в частности, поставляли уголь и другие грузы в аннексированный Крым.

Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА, специально для Главреда