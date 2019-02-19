Военный эксперт оценил закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Украина - ЕС - НАТО / УНИАН

Подписанный президентом Петром Порошенко законопрект о курсе Украины в Евросоюз и НАТО является чистой воды политическим популизмом и никаких практических последствий иметь не будет.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в чате на Главреде.

"Это - чистой воды политический популизм и, кстати, ограничение свободы выбора во внешнеполитическом курсе страны. Никаких практических последствий этот шаг иметь не будет. Потому что курс на НАТО и ЕС определяется программами подготовки и календарными планами по их реализации для подачи заявок на членство", - сказал Жданов.

Ранее сегодня президент Петр Порошенко во время заседания Верховной рады подписал законопроект, вносящий изменения в Конституцию о курсе страны в ЕС и НАТО.

"Изменения в конституцию никак не лишние. Моя стратегическая миссия - необратимость европейской и трансатлантической интеграции", - сказал он на заседании парламента по случаю пятой годовщины Майдана.

Согласно тексту закона, в преамбуле Конституции теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".