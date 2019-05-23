Петиция за отставку Зеленского: сайт президента завалили прошениями

Сайт президента завалили петициями / president.gov.ua

23 мая на сайте президента Украины появилось более 10 петиций, которые собирают голоса за отмену петиции, которая уже набрала достаточное число голосов для рассмотрения электронного прошения об отставке президента Владимира Зеленского.

Отметим, что все эти петиции опубликованы сегодня, 23 мая, и довольно активно набирают голоса. Граждане активно поддерживают прошение, внесенное неким Леонидом Яценко, на момент публикации материала его петиция собрала около 2000 голосов.

"Предлагаю отменить петицию №22 / 053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - говорится в документе.

Также появилась несколько петиций с требованием уволить главу АП - Андрея Богдана.

Вообще, следует отметить, что только за 23 мая на сайте президента появилась тьма разнообразных петиций. Граждане не стесняются в своих просьбах и штампуют петиции ежеминутно.

Напомним, 22 мая на сайте президента появилась петиция За отставку президента Владимира Зеленского, и менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.