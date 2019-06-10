"Пусть прибьют пасти свои": Кошевой отчихвостил людей Порошенко за критику Зеленского

Лысый из Квартала 95 вступился за Зеленского / скриншот

Бывший коллега президента Украины Владимира Зеленского по сцене, актер студии Квартал 95, шоумен и телеведущий, Евгений Кошевой разнес в пух и прах бывшую Администрацию президента Петра Порошенко, и посоветовал всем, кто критикует его, "закрыть пасти".

"Зеленский знал, что все должно быть постепенно и все шаги должны быть взвешены. Я не думаю, что ему было страшно. У него были мысли, как можно быстрее выгнать этих людей с Грушевского. Но не буду называть это слово. Ведь они постоянно нас обзывают. Я хочу в Европу, а они не хотят. Они считают, что Зеленский пришел сюда наводить "русский мир". Они же все пишут, что мы подстилки Кремля и еще что-то. Ну пусть прибьют пасти свои, пожалуйста. Потому что они сами связаны с теми, кого они хаят", – рассказал Кошевой в эфире программы Бацман в день съезда политической партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа, в воскресенье, 9 июня.

Читайте также"Идите в ср*ку": флешмоб Зеленского поддержали Полякова и КошевойКошевой также вспомнил ситуацию с ситуационной комнатой в АП, в которой после ухода команды Петра Порошенко остались только девственно-чистые стены, и намекнул, что аппаратуру нужно искать, наверное, в каком-то супермаркете.

"Оставили голые стены, даже проводов никаких не было. Это цирк какой-то. Они говорвят, что все купили за свои деньги. Так покажите все чеки. Мы вот не знаем, может открылся какой-то супермаркет электроники б/у, и там акция, наверное, сейчас", - сказал Кошевой.

Кроме того, актер Квартала 95 высказал свое мнение о ситуации на Донбассе.

"Я хочу, чтобы чужие люди ушли оттуда. Чтобы русские ушли оттуда. Они пришли, и сделали зло", - подчеркнул Кошевой.

Напомним, ранее управляющий студией Квартал 95, юморист, бывший коллега президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой "выдал" слабую сторону главы государства есть одна слабая сторона.