Кошевой "выдал" слабую сторону Зеленского

Слабая сторона Владимира Зеленского — он читает комментарии в Facebook, сказал Евгений Кошевой / Скриншот видео с youtube.com

Управляющий студией Квартал 95, юморист, бывший коллега президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой сообщил, у главы государства есть одна слабая сторона.

Слабая сторона Зеленского — он читает комментарии в Facebook, рассказал комик в интервью для YouTube-канала главреда Гордона Алеси Бацман.

Также собеседник назвал самые сильные стороны украинского лидера — "честность, открытость, правдивость и преданность". Ранее крымский журналист Павел Казарин рассказал о трагедии Владимира Зеленского. По его словам, трагедия президента заключается в том, что у него нет опции "угодить всем".