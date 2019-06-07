Главная трагедия Зеленского

Павел Казарин

крымский журналист

7 июня 2019, 06:56

У президента нет опции "угодить всем", в любом случае свой рейтинг он потеряет.

Зеленский
Зеленский / Reuters

Каждый президент в Украине становится заложником завышенных ожиданий. От него ожидают чудес – и голосуют за чудеса. А затем наступает неизбежное разочарование – потому что избиратель внезапно обнаруживает, что волшебной палочки у президента нет. Зато есть экономические законы, дефицит ресурсов и недостаток кадров. И любой новый фаворит очень скоро оказывается в роли изгоя. Так происходит уже 28 лет. И сложно представить – что может уберечь Владимира Зеленского от этой судьбы.

Украинский избиратель хочет, чтобы Зеленский закончил войну. Потому что для обывателя война – это издержки и дискомфорт. С ее окончанием связаны ложные ожидания. Например, что страна станет комфортнее, богаче и безопаснее. Но в том и штука, что Зеленский не может закончить войну – он может ее лишь проиграть.

Читайте такжеАсфальтный каток Зеленского, или Как старая элита получила по пухлой мордеПроигрыш, в свою очередь, будет означать раскол в стране, беспорядки и – потенциально – волну насилия. Вдобавок, самой России нет никакого резона поступать так, чтобы по итогам "мира" Украина усиливалась и богатела. Скорее наоборот.

В результате, выбор прост. Либо Владимир Зеленский проиграет войну – и страна будет расплачиваться за это. Либо он ее продолжит – и страна опять же будет за это платить. В обоих вариантах бюргерский хэппи-энд не просматривается.

Украинский избиратель хочет, чтобы Владимир Зеленский снизил тарифы. Президент может начать вести себя ответственно, спасать договоренности с кредиторами, объяснять, что все имеет свою цену – и нарваться на обвинения в предательстве. Или он может начать раздавать деньги, ломать логику через колено, произвольно менять цифры в платежках. Результатом этого будет сворачивание международной помощи, инфляция, рост цен и обеднение страны. И обыватель снова будет винить во всем первое лицо – просто начнет делать это чуть позже. А за отсрочку критики президент расплатится шаткой стабильностью страны.

Читайте такжеКак Украине выбраться из минского болотаТрагедия Владимира Зеленского именно в том, что у него нет опции "угодить всем". Он может либо взять в союзники здравый смысл – и тогда через полгода его рейтинг начнет падать. Либо попытаться поиграть в "чего изволите", истратить накопленные резервы, лишить страну подушки безопасности, обнулить скромные достижения, погрузить Украину в неизбежные последствия и кризис – и опять-таки забрать себе лавры "козла отпущения".

Разница между вариантами довольно проста. Ответственное поведение приведет к тому, что Зеленский потеряет рейтинг чуть раньше. Безответственное - к тому, что он потеряет его чуть позже. Но в первом случае Зеленскому удастся сохранить после себя страну. А во втором – не факт.

Павел Казарин, журналист, для Крым.реалии

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война Владимир Зеленский Павел Казарин
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