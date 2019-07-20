Российское посольство поблагодарили за "признание" Крыма украинским

Посольство РФ подтвердило, что Крым — это Украина, полагают в посольстве нашей страны в Британии.
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на "признание" захваченного Россией Крыма украинским посольством РФ в Лондоне.
Украинское посольство в своем аккаунте в Twitter поблагодарило российское диппредставительство.
"Спасибо… за подтверждение того, что Крым — это Украина!...", — отмечается в сообщении.
Напомним, посольство России в Лондоне опубликовало карту мира, на которой захваченный РФ Крым обозначен как часть территории Украины.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.