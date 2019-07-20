Российское посольство поблагодарили за "признание" Крыма украинским

Посольство Украины в Британии поблагодарило российское посольство за "признание" Крыма украинским / Reuters

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на "признание" захваченного Россией Крыма украинским посольством РФ в Лондоне.

Украинское посольство в своем аккаунте в Twitter поблагодарило российское диппредставительство.

"Спасибо… за подтверждение того, что Крым — это Украина!...", — отмечается в сообщении.

Напомним, посольство России в Лондоне опубликовало карту мира, на которой захваченный РФ Крым обозначен как часть территории Украины.