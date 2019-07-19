Признали очевидное: российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом

Карту с украинским Крымом опубликовали с цитатой главы российского МИДа.
Российское посольство в Великобритании опубликовало в своем аккаунте в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
При этом вместе с картой была приведена цитата главы российского МИДа Сергея Лаврова о "проведении странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве".
Отметим, что на неожиданную публикацию отреагировали в МИД Украины.
Украинские дипломаты "поблагодарил" российское посольство за то, что они признали очевидное и заявили, что ожидают, что другие ведомства Кремля, в частности МИД, тоже поступят подобным образом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что газета Карпаталия, которая издается Обществом венгерской культуры Закарпатья показала карту, где иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины.