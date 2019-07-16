На прилавках украинского гипермаркета заметили школьные дневники с картой Украины без Крыма

Из-за карты Украины разгорелся новый скандал

В Украине разгорелся новый скандал вокруг карты Украины без аннексированного Россией Крыма.

В частности, на прилавках одного из отечественных гипермаркетов заметили школьные дневники, на которых силуэт Украины изображен без Крыма.

Фото, датированное 15 июля, выложили в Twitter. Судя по изображению, снимок сделан в одном из гипермаркетов сети Metro.

/ @kytsk

Напомним, ранее сообщалось отом, что в аэропорту Борисполь показали карту Украины без Крыма.