На прилавках украинского гипермаркета заметили школьные дневники с картой Украины без Крыма

На школьных дневниках силуэт Украины изображен без Крыма.
В Украине разгорелся новый скандал вокруг карты Украины без аннексированного Россией Крыма.
В частности, на прилавках одного из отечественных гипермаркетов заметили школьные дневники, на которых силуэт Украины изображен без Крыма.
Фото, датированное 15 июля, выложили в Twitter. Судя по изображению, снимок сделан в одном из гипермаркетов сети Metro.
Напомним, ранее сообщалось отом, что в аэропорту Борисполь показали карту Украины без Крыма.