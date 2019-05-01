В аэропорту Борисполь показали карту Украины без Крыма / Скрин с видео

В столичном аэропорту Борисполь скандал: там показали карту Украины без Крыма.

В аэропорту оправдываются: видео им предоставили в Министерстве информполитики. В самом ведомстве "аннексированную" карту назвали техническим сбоем. Но сбои или нет, а дело в полиции уже завели – по статье Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

На конфуз обратил внимание один из пассажиров, он и обратился в полицию.

Ранее телеканал NewsOne показал в эфире карту Украины без Крыма. Телеканал проверят на предмет "пропаганды войны".

И даже на заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма. Причем, в отличие от пассажира Борисполя, депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова.

А недавно сообщалось, что в Одессе школьников учат по картам без Крыма. Пользователи в Сети просят дать максимальную огласку скандалу в школе Одессы.

Кроме того, из-за карты с "отрезанным" Крымом в скандал угодил проект Openstreetmap. Руководители OpenStreetMap заявили о том, что "Россия осуществляет контроль над территорией Крыма".