На заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма

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В ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады был использован слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым.

Трансляцию мероприятия вел телеканал 112 Украина.

Во время обсуждения хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 был показан слайд "Состояние вооружения в 2005–2010 годах" с изображением только материковой части страны.

При этом депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.

Ранее украинский телеканал NewsOne разместил в эфире карту Украины без Крыма, чем привлек внимание Нацсовета по ТВ и радиовещанию.

В связи с этим Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала на предмет "пропаганды войны и популяризации отдельных действий государства-агрессора".