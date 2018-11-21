На заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма

Депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова.
В ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады был использован слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым.
Трансляцию мероприятия вел телеканал 112 Украина.
Во время обсуждения хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 был показан слайд "Состояние вооружения в 2005–2010 годах" с изображением только материковой части страны.
При этом депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.
Ранее украинский телеканал NewsOne разместил в эфире карту Украины без Крыма, чем привлек внимание Нацсовета по ТВ и радиовещанию.
В связи с этим Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала на предмет "пропаганды войны и популяризации отдельных действий государства-агрессора".