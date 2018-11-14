Телеканал NewsOne показал в эфире карту Украины без Крыма

Телеканал проверят на предмет "пропаганды войны".
Украинский телеканал NewsOne разместил в эфире карту Украины без Крыма, чем привлек внимание Нацсовета по ТВ и радиовещанию.
Как сообщила пресс-служба регулятора, в связи с этим Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала на предмет пропаганды войны.
"Национальный совет назначил лицензиату внеплановую выездную проверку для выяснения соблюдения правовых норм по распространению объективной информации", - сказано в сообщении.
NewsOne проверят на предмет "пропаганды войны и популяризации отдельных действий государства-агрессора".
Напомним, 4 октября Верховная Рада предложила СНБОУ ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" с целью "защитить от пророссийской лжи и манипуляции суверенное информационное пространство Украины".
В пятницу, 19 октября, спикер Рады Андрей Парубий подписал обращение парламента к СНБО.