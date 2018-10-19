Парубий подписал обращение в СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne

Парубий надеется, что СНБО не будет медлить с рассмотрением обращения / УНИАН

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил подпись на обращении к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО); в обращении идет речь о применении санкций против считающихся "рупором Кремля" телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Информация об этом доступна на странице соответствующего законопроекта на сайте парламента.

Постановление № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" было подписано 19 октября.

Далее документ должны будут рассмотреть на заседании СНБО.

4 октября Рада решила направить в СНБОУ предложение ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne после рассмотрения петиции ряда депутатов с требованием запретить эти телеканалы за "антиукраинскую деятельность" и "подражание российской пропаганде". Постановление поддержали 229 нардепов.

Согласно принятому решению, санкции касаются собственности телеканала NewsOne - ООО "Новости 24 часа", а также собственности "112 Украина": ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ". Меры предусматривают лишение каналов лицензий, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.