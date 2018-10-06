Парубий сделал заявление по санкциям против телеканалов NewsOne и "112 Украина"

6 октября 2018, 15:33

Спикер выразил уверенность, что СНБО "не будет медлить с изучением ситуации".

Парубий
Спикер Рады Андрей Парубий / slovoidilo.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент не отменит введение санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

"В парламенте зарегистрированы два постановления об отмене решения по санкциям, которые Рада рассмотрит на ближайшей пленарной неделе. Я не сомневаюсь, что они будут отклонены", - цитирует Парубия пресс-служба парламента.

Он также выразил уверенность, что Совет национальной безопасности и обороны Украины "тоже не будет медлить с изучением ситуации и с принятием постановления о введении санкций".

4 октября Рада решила направить в СНБОУ предложение ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne после рассмотрения петиции ряда депутатов с требованием запретить эти телеканалы за "антиукраинскую деятельность" и "подражание российской пропаганде". Постановление поддержали 229 нардепов.

Согласно принятому решению, санкции касаются собственности телеканала NewsOne - ООО "Новости 24 часа", а также собственности "112 Украина": ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ". Меры предусматривают лишение каналов лицензий, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.

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СНБО Верховная Рада NewsOne 112 Украина Андрей Парубий
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