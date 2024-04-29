Что меняется с 1 мая и далее: перерасчет пенсий, закон о мобилизации и цены на продукты

Что меняется с 1 мая и на протяжении месяца - перерасчет пенсий части украинцев, вступает в силу закон о мобилизации и будут ли скакать цены на продукты.

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Что меняется с 1 мая и далее? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Будет ли перерасчет пенсий с 1 мая?

Масштабного перерасчета пенсий с 1 мая в Украине не будет, но тем людям, которые достигли возраста 70 лет и при этом размер их пенсионных выплат меньше, чем 10 340 грн 35 копеек, небольшой перерасчет все-таки автоматически воспроизведут.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский подтвердил в комментарии "Главреду", что для получения новых надбавок гражданам обращаться в Пенсионный фонд не обязательно.

"Так лицам в возрасте от 70 до 74 лет надбавка к пенсии составляет 300 грн, от 75 до 79 лет ‒ 456 грн, более 80 лет ‒ 570 грн. То есть, те лица, которые по состоянию на 1 мая достигнут возраста 70, 75 и 80 лет получат приведенные выше надбавки к пенсиям. Надбавки по возрасту начисляются автоматически. Пенсионерам для их получения не нужно обращаться в Пенсионный фонд. Кроме того, работающие пенсионеры получают надбавку за каждый год нового приобретенного стажа. То есть, если по состоянию на 1 мая ваш стаж увеличится на год, то вы можете получить надбавку 23,61 грн. Поскольку такие надбавки очень маленькие и их получит ограниченное количество пенсионеров, то никаких проблем для их выплат не возникнет. Государство имеет для этого необходимые средства", ‒ сказал он. видео дня

Как рассказал "Главреду" политический аналитик и юрист Дмитрий Франчук, ситуация с таким перерасчетом пенсий выглядит немного двояким.

"С одной стороны, правительство Украины заявило, что имеет средства для выплаты надбавок. С другой стороны, бюджет Украины все еще находится под значительным давлением из-за войны с Россией", - сказал он.

Адвокат из "Адвокатского бюро Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала "Главреду", что Кабмином еще в прошлом году пенсионный формат "доплата за возраст" был временно отменен специальным постановлением.

"До принятия в 2023 году постановления Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2023 № 168 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году" можно было ожидать повышений пенсии пенсионерам - лицам, достигшим 70-80-летнего возраста, так называемая "доплата за возраст". Но вышеуказанная доплата была отменена. Поэтому, к сожалению, на май не предвидится массовых повышений пенсий населения", ‒ сказала она.

Когда вступает в силу закон о мобилизации?

С 18 мая вступает в силу резонансный "Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

Как рассказал в комментарии "Главреду" политический аналитик и юрист Дмитрий Франчук, закон заметно меняет весь сложный комплекс мобилизационных процессов.

С 18 мая в Украине запускаются четыре очереди мобилизации:

Первая очередь - резервисты первого и второго разрядов военнообязанных.

Вторая очередь - другие резервисты и военнообязанные, не имеющие военного опыта.

Третья очередь - офицеры запаса.

Четвертая очередь - женщины, имеющие необходимую воинскую специальность.

Кроме того, будет изменен список категорий украинцев, имеющих право на отсрочку от мобилизации. В частности, будут добавлены новые категории ‒ как многодетные родители, лица с инвалидностью и лица, ухаживающие за больными родственниками.

Также законом запланировано создание мобилизационного резерва, в который будут включены лица, не подлежащие мобилизации во время первой очереди, но могут быть мобилизованы в случае необходимости.

Кроме того, говорит Франчук, улучшение системы социальной и правовой защиты мобилизованных - им будут предоставлены лучшие условия службы, а также им и их семьям будет предоставлена большая социальная и правовая поддержка.

Как рассказал "Главреду" адвокат адвокатского объединения "Актум" Игорь Мунтяну, граждане Украины, которые состоят на воинском учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу документа (то есть - до 18 июля 2024 года) уточнить адрес проживания, контактные номера телефонов, адреса электронной почты и другие персональные данные.

Если военнообязанный находится в Украине, для уточнения/обновления данных он может обратиться:

в ТЦК по месту пребывания на воинском учете (или по месту жительства);

в Центр предоставления административных услуг;

зарегистрироваться через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Если же военнообязанный гражданин находится за рубежом, то для уточнения/обновления данных он может:

отправить свои данные на официальный электронный адрес ТЦК по месту пребывания на воинском учете или предоставить информацию позвонив по указанным на сайте ТЦК, номерам;

зарегистрироваться через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Таким образом, обращает внимание Мунтяну, закон о мобилизации предусматривает - что право уточнить/обновить контактные данные и адрес проживания/пребывания теперь обязанность гражданина, а не право. При этом гражданин волен самостоятельно выбирать способ для обновления данных ‒ ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

"Фактически э-кабинет призывника, военнообязанного, резервиста создается на каждое лицо автоматически (сопоставление данных из разных реестров), а вот пользоваться им или нет - право человека. Ведь ЗУ о мобилизации не содержит норм относительно э-кабинета, однако сам э-кабинет был введен Законом №3549-IX "О цифровизации воинского учета", он вступил в силу 4 апреля 2024 года", ‒ сказал юрист.

Как говорит Мунтяну, в новом мобилизационном законе говорится о необходимости утверждения Кабмином отдельного документа - "Положения о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны". Вместе с тем, закон о цифровизации воинского учета также устанавливает сроки для принятия Кабмином необходимых подзаконных актов. Поэтому, соответствующие документы по регулированию э-кабинета военнообязанного должны быть приняты уже в ближайшее время ‒ до 4 мая 2024 года

"В новом законе №10449 акцент сделан не на наказании, а скорее на мерах воздействия на граждан за невыполнение требования ТЦК и это можно расценивать как отдельный вид юридической ответственности. Однако, к такой ответственности предлагается привлекать за пределами имеющихся сейчас в законодательстве механизмов и процедур привлечения к юридической ответственности, например, гражданской, административной, уголовной ответственности. Принятие таких мер воздействия, даже по решению суда, к лицу, которое не выполнило указания представителя органа госвласти, вызывает замечания. Ведь государство имеет достаточно средств воздействия на правонарушителя в случае невыполнения им законных требований. В частности, привлечение к административной ответственности и механизмы, применяемые в рамках производства по делам об административных правонарушениях. В общем, требования ТЦК ничем не отличаются от определенных законных требований других органов госвласти в пределах имеющихся полномочий", ‒ говорит юрист.

Как будут наказывать за нарушения закона о мобилизации?

Еще один важный вопрос, по словам Мунтяну - то, какие предусмотрено наказания за нарушения закона.

"Например, если 60 дней истекли, а военнообязанный не уточнил свои учетные данные, ТЦК направляет требование об уточнении данных. После того как такое требование будет проигнорировано, ТЦК подает в суд админиск об ограничении в праве управления авто. Если на лицо будет наложено такое ограничение, а оно продолжит управлять автомобилем, в случае остановки его работниками полиции будет составлен протокол по ст. 126 КУоАП о лишении права управления на определенный срок, в случае повторного - будет составлен протокол о наложении штрафа в размере 20 400 грн", ‒ подытожил он.

Если же военнообязанный гражданин находится за рубежом, то для уточнения/обновления данных он может:

отправить свои данные на официальный электронный адрес ТЦК по месту пребывания на воинском учете или предоставить информацию позвонив по указанным на сайте ТЦК, номерам;

зарегистрироваться через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Таким образом, обращает внимание Мунтяну закон о мобилизации предусматривает - что право уточнить/обновить контактные данные и адрес проживания/пребывания теперь обязанность гражданина, а не право. При этом гражданин волен самостоятельно выбирать способ для обновления данных ‒ ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

"Фактически э-кабинет призывника, военнообязанного, резервиста создается на каждое лицо автоматически (сопоставление данных из разных реестров), а вот пользоваться им или нет - право человека. Ведь ЗУ о мобилизации не содержит норм относительно э-кабинета, однако сам э-кабинет был введен Законом №3549-IX "О цифровизации воинского учета", он вступил в силу 4 апреля 2024 года", ‒ сказал юрист.

Как говорит Мунтяну, в новом мобилизационном законе говорится о необходимости утверждения Кабмином отдельного документа - "Положения о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны". Вместе с тем, закон о цифровизации воинского учета также устанавливает сроки для принятия Кабмином необходимых подзаконных актов. Поэтому, соответствующие документы по регулированию е-кабинета военнообязанного должны быть приняты уже в ближайшее время ‒ до 4 мая 2024 года

"В новом законе №10449 акцент сделан не на наказании, а скорее на мерах воздействия на граждан за невыполнение требования ТЦК и это можно расценивать как отдельный вид юридической ответственности. Однако, к такой ответственности предлагается привлекать за пределами имеющихся сейчас в законодательстве механизмов и процедур привлечения к юридической ответственности, например, гражданской, административной, уголовной ответственности. Принятие таких мер воздействия, даже по решению суда, к лицу, которое не выполнило указания представителя органа госвласти, вызывает замечания. Ведь государство имеет достаточно средств воздействия на правонарушителя в случае невыполнения им законных требований. В частности, привлечение к административной ответственности и механизмы, применяемые в рамках производства по делам об админправонарушениях. В общем, требования ТЦК ничем не отличаются от определенных законных требований других органов госвласти в пределах имеющихся полномочий", ‒ говорит юрист.

Что будет с ценами на продукты в мае?

Как гласит прогноз Александра Хмелевского для "Главреда", в мае стоит ожидать, что по некоторым позициям возникнет дефицит овощей старого урожая, но серьезных колебаний цен на продовольствие все же ожидать не стоит

"Май характеризуется тем, что в продаже появляется все больше овощей нового урожая. Цены на ранние овощи значительно превышают цены на овощи прошлого урожая. Но постепенно с увеличением предложения, цены на ранние овощи снижаются. Также происходит постепенное снижение цен на овощи урожая прошлого года, поскольку продавцам нужно освободить склады для нового урожая. Тем не менее по некоторым позициям возникает дефицит овощей старого урожая, что связано с порчей овощей на складах, или повышенным их потреблением в предыдущий период. Так, например, растут цены на капусту, что связано с ее низкими запасами. Недавно в продаже появились томаты украинского производства, стоимость которых значительно выше, чем импортных", ‒ сказал он.

Хмелевский считает, что в мае сильно будут дешеветь томаты, а также куриные яйца, но подорожают яблоки и груши урожая прошлого года (а также на шоколад ‒ из-за какао-кризиса).

"Тем не менее, в мае стоимость на томаты будет снижаться. Уже снизились цены на парниковые огурцы и зелень. В мае ожидается дальнейшее снижение цен на эти продукты. Также в мае будут снижаться цены на яйца, из-за роста предложения. Зато в мае будут расти цены на фрукты прошлого урожая, в частности, яблоки и груши. Новый урожай этих фруктов будет еще не скоро, а расходы на сохранение старого урожая растут. Кроме того, часть фруктов портится, что снижает предложение. Поскольку в последнее время наблюдается девальвация гривны, то при продолжении этой тенденцию, будет происходить рост цен на импортные товары. На мировых рынках продолжается рекордный рост цен на какао, который связан со значительным сокращением его производства. Поэтому, несмотря на то, что в последние месяцы цены на шоколад и конфеты значительно выросли, ожидается их дальнейшее подорожание на 50-70%. Также из-за роста цен на кофе, ожидается дальнейший рост цен на этот товар в магазинах Украины", ‒ подытожил эксперт.

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