Отрезали Крым: проект OpenStreetMap попал в скандал из-за карты Украины

OpenStreetMap показал карту Украины без Крыма / @osm_ua

На опубликованной международным проектом OpenStreetMap карте Украины в ее состав не попал аннексированный Россией Крым.

На инцидент обратили внимание в украинской редакции OpenStreetMap и предложили исправить недоразумение.

Как пояснили в одной из руководящих структур проекта, Data Working Group, это объясняется тем, что "Россия осуществляет контроль над территорией Крыма", говорится в сообщении OpenStreetMap Ukraine в Facebook.

Кроме того, в OpenStreetMap Ukraine направили обращение в Министерство иностранных дел Украины, Меджлис крымскотатарского народа и другим организациям и лицам с просьбой "принять все возможные меры для осуждения поддержки факта агрессии и пренебрежения принципами международного права".

Отметим, что проект OpenStreetMap собирает и распространяет общедоступные географические данные, которые используют Wikipedia, Facebook, Apple, Microsoft, ООН, Всемирный банк, государственные учреждения разных стран, общественные организации по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма.