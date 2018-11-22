Отрезали Крым: проект OpenStreetMap попал в скандал из-за карты Украины

Руководители OpenStreetMap заявили о том, что "Россия осуществляет контроль над территорией Крыма".
На опубликованной международным проектом OpenStreetMap карте Украины в ее состав не попал аннексированный Россией Крым.
На инцидент обратили внимание в украинской редакции OpenStreetMap и предложили исправить недоразумение.
Как пояснили в одной из руководящих структур проекта, Data Working Group, это объясняется тем, что "Россия осуществляет контроль над территорией Крыма", говорится в сообщении OpenStreetMap Ukraine в Facebook.
Кроме того, в OpenStreetMap Ukraine направили обращение в Министерство иностранных дел Украины, Меджлис крымскотатарского народа и другим организациям и лицам с просьбой "принять все возможные меры для осуждения поддержки факта агрессии и пренебрежения принципами международного права".
Отметим, что проект OpenStreetMap собирает и распространяет общедоступные географические данные, которые используют Wikipedia, Facebook, Apple, Microsoft, ООН, Всемирный банк, государственные учреждения разных стран, общественные организации по всему миру.
Напомним, ранее сообщалось, что на заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма.