"Дрючить, как последних с*к": в Одессе школьников учат по картам без Крыма

В одесской школе №77 ученикам раздали карты без Крыма/ Фейсбук В.Баклана

Первоклассники в одесской школе №77 занимаются по картам, на которых отсутствует Крым в составе Украины.

Об этом сообщил в Facebook Виталий Баклан и опубликовал соответствующее фото.

"Этих альтернативных нужно дрючить как последних с*к. Я бы просил своих друзей, особенно тех, кто вышел из Крыма, максимального огласку. Чтобы остальные боялись", — написал он в комментарии.

Напомним, ранее ранее из-за карты с "отрезанным" Крымом в скандал угодил проект Openstreetmap, а также украинский телеканал NewsOne.