Венгерская газета на карте оттяпала часть Украины: в СБУ резко отреагировали

МИД обвинил союз венгров в сепаратизме, а в СБУ заявили о посягательстве на целостность страны.
Газета Карпаталия, которая издается Обществом венгерской культуры Закарпатья показала на первой странице карту, где иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины.
Часть Закарпатской области была закрашена в цвета венгерского национального флага (красный, белый и зеленый), тем самым условно отделена от другой территории области. Заместитель Министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter назвал это проявлением сепаратизма.
"На первой странице газеты Карпаталия ОО Общество венгерской культуры Закарпатья под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", - написал Божок.
В СБУ оперативно отреагировали, заявив, что внесли сведения в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").
"Изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. По данному факту процессуальное руководство осуществляет прокуратура Закарпатской области", - сказано в сообщении.
Напомним, глава МИД Венгрии пожаловался на Порошенко и назвал Зеленского "новой надеждой".
Ранее Киев обвинил Будапешт во вмешательстве в выборы.