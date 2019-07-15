"Нарушение дипломатических норм": Киев обвинил Будапешт во вмешательстве в выборы

Киев обвинил Будапешт во вмешательстве в выборы / news.church.ua

Участие венгерских чиновников в агитационных мероприятиях перед внеочередными выборами в Верховную Раду является вмешательством во внутренние дела Украины, заявили в МИД Украины.

Об этом подчеркнул врио министра иностранных дел Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто, говорится в сообщении на сайте МИД Украины,

Украинский дипломат выразил обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины.

В частности обеспокоенность украинской стороны вызывают недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом от Блока Петра Порошенко Василием Брензовичем в Будапеште, ряд визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии и публичных заявлений агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку вышеупомянутого и других кандидатов в народные депутаты.

Читайте такжеГлава МИД Венгрии пожаловался на Порошенко и назвал Зеленского "новой надеждой""МИД Украины с удивлением узнало, что, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля в Закарпатскую область, пользуясь дипломатическим паспортом, с неофициальным визитом прибыл глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе", - заявляют в министерстве.

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - отмечают в МИД.

"Учитывая большой общественный резонанс, которые вызвали в украинском обществе упомянутые выше действия, венгерской власти настойчиво рекомендуется до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация", - подчеркивают украинские дипломаты.

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Напомним, ранее в Венгрии подвергли резкой критике одобренный Верховной Радой закон об украинском языке.