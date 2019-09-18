Зеленский переложил на плечи Рады вопрос финансирования партий

Владимир Зеленский / Офис президента

Решение по вопросу о финансировании политических партий в Украине должен принимать парламент. Соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского опубликовала пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что вопрос финансирования партий регулируется законодательством. При этом Зеленский сообщил, что подал в Раду законопроект, согласно которому выплаты от государства могут получить только партии, преодолевшие 5% барьер на парламентских выборах.

Кроме того, объем финансирования могут сократить с двух до 0,01 размера минимальной зарплаты, умноженного на количество избирателей.

"На мой взгляд, такой подход является оптимальным и приемлемым компромиссом в решении вопроса борьбы с коррупцией в среде политических партий и рационального использования средств налогоплательщиков", - говорится в заявлении главы государства.

Напомним, что лидера Радикальной партии, кандидата в президенты на выборах 2019 Олега Ляшко наказали за демонстрацию избирательного бюллетеня.